Metrolojinin Eskişehir için uyarısı devam ediyor

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan yağışların devam edeceği, havanın akşam saatlerinde ve yarın da parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Metroloji 3. Bölgesinin yeni tahminlerine göre; yarın akşama kadar Eskişehir il merkezi ve kuzeybatı ilçeleri İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan uyarılarda, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirdi.

Eskişehir genelinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının 49 derece azalması bekleniyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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