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Kadınlar Türkiye Kupası final maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını 31-25 yenen Kastamonu Belediye GSK takımı şampiyon oldu

İHA

Kadınlar Türkiye Kupası final maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını 31-25 yenen Kastamonu Belediye GSK takımı şampiyon oldu

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK ile Kastamonu Belediye GSK takımları karşı karşıya geldi. Sahadan 3125 korla gelip ayrılan Kastamonu Belediye GSK, bu skorla şampiyon oldu.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu‘nda oynanan maçın ilk yarısı Kastamonu Belediye GSK'nin 14 – 12 üstünlüğüyle tamamlandı. Final maçının son anları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Maçı 3125’lik skorla Kastamonu Belediye GSK kazanarak şampiyon oldu. Şampiyon takım, kupasını AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ’nün elinden aldı Maçta en iyi oyuncu Kastamonu Belediye GSK takımından Merve Durdu seçildi.

Salon: Eskişehir Porsuk Spor Salonu
Hakemler:
Saha Hakemi: Yunus Tokmak, Serdar Özen
Masa Hakemi: Tolunay Akalın, Onur Taşkaya
Gözlemci: İsmail Hakkı Kaya

Kastamonu Belediye GSK
Ana Kojıc(2), Kübra Sarıkaya, Sıla Aydın(6), Serpil İskenderoğlu(4), Beyza Türkoğlu, Nina Zulıc, Ekaterina Vetkova, Betül Yılmaz(6), Amanda Mazıa Kurtovıc(6), Birgül Tussuz, Halime İslamoğlu, Ceren Coşkun(5), Sara Kovarova(1), Merve Durdu(1)

İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK
Anca Mıhaela Rombescu , Yasemin Özgür(2), Sibel Kıcıroğlu(7), Burcu Dindar(2), Maria Kaluderouk(4), Gizem Koca, Ece Sözmen(2), Neriman Sevgicican(1), İlayda Baktır, Sude Naz Dağ, Gizem Buse Dallı, Dilek Yılmaz, Zeynep Onur, Ümmü Gülsüm Bedel(7)

İki dakika cezası alanlar:
Kastamonu Belediye GSK; (Ekaterina Vetkova(1), Betül Yılmaz(1), Amanda Mazıa Kurtovıc(1) , Sara Kovarova(1)
İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK; (Yasemin Özgür(1), Burcu Dindar(1), Maria Kaluderouk(1), Ece Sözmen(1), İlayda Baktır(1), Ümmü Gülsüm Bedel(2)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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