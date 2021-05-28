Altyapı sorunu olan caddede pazar esnafının yağmur çilesi Pazarcıların 8 yıldır bitmeyen yağmur çilesi bugünkü yağışta da kendini gösterdi Cuma Pazarı esnafı yağmur suyuna teslim oldu

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur sonucu altyapı problemi olan cadde üzerindeki semt pazarı adeta gölete döndü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yaptığı yoğun yağış uyarılarının ardından bugün Eskişehir genelinde etkili olan kuvvetli yağmur, pazar esnafını da kötü etkiledi. Ulus caddesi üzerine kurulan Cuma Pazarı’nda yağışın etkisiyle rögarlar tıkandı, irili ufaklı su birikintileri oluştu. Pazara gelen vatandaşlar bir anda dağılırken pazar esnafı zor anlar yaşadı. Bazı esnaf kendince önlemler almayı denese de sadece mallarını koruyabildi. Çoğu pazar esnafının ise ayakkabılarını çıkarıp terlikleriyle su birikintisinin içinde satış yapmaya çalıştığı görüldü.



“Koskoca pazarda sadece bir tane rögar kapağı var”

Pazar esnafı için büyük dert olan alt yapı sorunundan bahseden Mahir Arslanbenzer, “Koskoca pazarda sadece bir tane rögar kapağı var. Şu anda perişan bir haldeyiz. Mallarımız hep suyun altında kaldı. Müşteri yok, ama yağmurdan önce normaldi. Altyapı da eksik üstyapı da eksik. Her şey eksik. Bütün pazarlarda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kapalı pazar olsa işimizi yapabileceğiz” dedi.



“Şuraya 8 yıldır bir tane rögar koydurtamadık”

Defalarca başvuru yapmasına rağmen tezgâhının orada oluşan birikintiye çözüm bulunmamasından şikâyetçi olan Erol Erdağ tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“Burası 8 yıldır böyle. Esnafın hali çok kötü. Şuraya 8 yıldır bir tane rögar koydurtamadık. İleride bir tane var ama akıntı burada birikiyor. Bu caddelerden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sorumluymuş. Ayaklarımız su içerisinde çalışıyoruz.”

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