Eskişehir’de şiddetli yağmur, Mihalıççık'ta yağmur duası

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Eskişehir kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerinde şiddetli yağışlar meydana gelirken, Günyüzü gibi Mihalıççık ilçesinde de vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Mihalıççıklı vatandaşlar bugün Cuma namazı sonrasında yağmur duası yaptı. İlçenin Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre Türbe içerisindeki camide yağan yağmur duasına onlarca erkeklerin yanı sıra kadınlar da katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin’in katıldığı yağmur duasından vatandaşlar avuçlarını açarak yağmur için dua ettiler.

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