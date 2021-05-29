Satırlı katile 'tahrik' indirimi istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satırlı katile 'tahrik' indirimi istendi

DHA

Satırlı katile 'tahrik' indirimi istendi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan´ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece `canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan´ ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay´a (52) verilen bir üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´ne taşındı. Duruşmalı görülen davanın ilk duruşmasında, istinaf savcısı katil zanlısı Özalpay´ın `haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek cezada indirim talep etti.
Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan´ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, geçen temmuz ayında tutuklu yargılandığı Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce `tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.
Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´ne gönderildi. Dün görülen davanın ilk duruşmasına sanık Yalçın Özalpay, tutuklu olduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul, Ayşe Tuba Arslan´ın babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme ve avukatları Heval Yıldız Karasu, Pınar Çevik Arpacı, Funda Güney ve Fatma Girgin ile sanık avukatı Görkem İlyas Sayar ise salonda yer aldı.
Tutuklu sanık Yalçın Özalpay, istinaf mahkemesindeki savunmasında, Ayşe Tuba Arslan´ın kendisini aldattığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyormuş, bunu öğrendikten sonra telefon kayıtlarını geriye dönük istedim. Onları inceledim. Yaklaşık 10 yıldır eşim başkalarıyla ilişki yaşıyormuş, hatta buradan kazandığı paralarla ayrı ev almış bu evi de garsoniyer olarak kullanıyormuş. Bu ortaya çıktıktan sonra eşimin bizim yüzümüze bakacak hali kalmadığı için evden ayrıldı ancak hemen evimin yakınında karşıda ev tuttu. Bu süreç içerisinde de sürekli beni tahrik ediyordu. Beni tehdit ettiriyordu. Kurbandan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık, ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
`YEREL MAHKEME EMSAL BİR YARGILAMA YAPTI´
Ayşe Tuba Arslan´ın annesi Meral Sondikme ile babası Serdar Arslan ise sanık Yalçın Özalpay´ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Arslan ailesinin avukatları da sanığın tahrik indirimi almak için Ayşe Tuba Arslan´ın kendisini aldattığını öne sürdüğünü belirterek, "İlk derece mahkemesi emsal bir yargılama yaparak doğru bir karar vermiştir. Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz, haksız tahrikten faydalanmak maksadıyla aldatıldığına ilişkin ileri sürdüğü hususlar da ancak boşanma davasının konusu olabilir. Boşanma davası 10 Eylül 2019 tarihinde kesinleşmiştir. Sanık bu tarihten sonra 11 Ekim 2019 tarihinde eylemi gerçekleştirmiştir. Haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılmaması gerekir. Sanık hakkında ilk derece mahkemesince kurulan hükmün onanmasını talep ediyoruz" dedi.
`BOŞANMADAN SONRAKİ OLAYLAR HAKSIZ TAHRİKE KONU EDİLEMEZ´
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Avukat Murat Yurdakul ise Ayşe Tuba Arslan cinayetinin kamu vicdanını yaralayan bir eylem olduğunu söyledi. Boşanma davasından sonra gelişen olayların cinayette tahrik indirimine konu edilemeyeceğini belirten Yurdakul, "İlk derece mahkemesi yerinde bir karar vermiştir. Boşanma davası kesinleştikten sonraki olaylar haksız tahrike konu edilemez. Olayda maktulden kaynaklanan bir haksız tahrik de bulunmamaktadır" diye konuştu.
İSTİNAF SAVCISI `HAKSIZ TAHRİK´ İNDİRİMİ İSTEDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi istinaf savcısı ise sanık Özalpay için `haksız tahrik indirimi´ talep etti. Savcı mütalaasında, "Cep telefonuna ait HTS raporunun incelenmesinde, sanığın beyanını doğrulayacak şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde bahsi geçen erkek şahısla evlilik birliğinin devam ettiği süreçte ve boşanma aşamasında çok sayıda karşılıklı arama kaydı ve mesajlaşması bulunuyor. İletişimin yoğunluğu ve bu iletişimlerin gece geç saatlerde yoğunlaştığı dikkate alındığında, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği yönündeki beyanına itibar edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle, yerel mahkeme kararının sanık lehine kaldırılarak, sanık Yalçın Özalpay'ın eylemine uyan `haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan dolayı cezalandırılması kamu adına talep olunur" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi sanık Yalçın Özalpay´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Haziran´a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-05-29 10:39:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı Bu sene düz ve spor perdeler tercih ediliyor Uzun yıllardır Eskişehir’de perdecilik yapan Serdar Bingöl: “Herkes bütçesine göre ürün tercih edebiliyor”
YEREL HABERLER Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı Bu sene düz ve ...
(ÖZEL) Geçmişi özlemle anıyorlar Ayakkabı tamircilerinin hem işleri azaldı, hem de mesleğe rağbet bitti 40 yıllık ayakkabı ustasının geçmişe olan özlemi Çıraklıktan yetişen ayakkabı tamircisi Nurettin Kara: “İnsanlar yere bastığı sürece bu meslek ölmez”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Geçmişi özlemle anıyorlar Ayakkabı ...
Kesin Barajı alarm veriyor Yağışların az olması Keskin Barajı’nı etkiledi
YEREL HABERLER Kesin Barajı alarm veriyor Yağışların az olması ...
Sağlık Bakanlığından Eskişehir’e 9 adet ambulans Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız: “Acil vakaya ulaşım süresi şehrimizde 4 buçuk dakikadan 4 dakikaya düşecektir” Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala: “İnme vakalarında Türkiye’nin en başarılı şehri Eskişehir”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığından Eskişehir’e 9 adet ...
Eskişehir’de şiddetli yağmur, Mihalıççık'ta yağmur duası
YEREL HABERLER Eskişehir’de şiddetli yağmur, Mihalıççık'ta yağmur ...
Altyapı sorunu olan caddede pazar esnafının yağmur çilesi Pazarcıların 8 yıldır bitmeyen yağmur çilesi bugünkü yağışta da kendini gösterdi Cuma Pazarı esnafı yağmur suyuna teslim oldu
YEREL HABERLER Altyapı sorunu olan caddede pazar esnafının yağmur ...
Kadınlar Türkiye Kupası final maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK takımını 31-25 yenen Kastamonu Belediye GSK takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Kadınlar Türkiye Kupası final maçı İzmir Büyükşehir ...
Metrolojinin Eskişehir için uyarısı devam ediyor
YEREL HABERLER Metrolojinin Eskişehir için uyarısı devam ediyor
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Kastamonu Belediyesi'nin oldu
YEREL HABERLER Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Kastamonu ...
Yağmur altına terk ettiler
YEREL HABERLER Yağmur altına terk ettiler
121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
YEREL HABERLER 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, ...
Vampir Sibel davasında tahliye kararına savcı itiraz etti
YEREL HABERLER Vampir Sibel davasında tahliye kararına savcı itiraz ...
Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti Meteorolojinin saatler önce uyardığı şiddetli yağış öğlenden sonra başladı Eskişehir yağmura teslim oldu, vatandaşlar kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Eskişehir’de aniden başlayan sağanak yağmur hayatı ...
Eskişehir Valisi Ayyıldız: Yeni ambulansla vakaya ulaşma süresi 4 dakikaya düşecek
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Ayyıldız: Yeni ambulansla vakaya ...
Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı Mahkeme sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi
YEREL HABERLER Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle ...
Günyüzü’nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
YEREL HABERLER Günyüzü’nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret
Rahatlıkları pes dedirtti Çalışanlar içerdeyken mağaza önündeki halı ve sehpayı kasalı elektrikli bisiklete yükleyerek çaldılar Güpegündüz mağaza önünden hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Rahatlıkları pes dedirtti Çalışanlar içerdeyken ...
Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek çaldılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Mağazanın önündeki sehpa takımı ve halıyı seçerek ...
MS’i bilmeli, MS’lileri anlamalı ve MS’lilere destek olmalıyız ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner; "Destek olmak, hastalığın olumlu gidişine katkı sağlayacağı için çok önemlidir"
YEREL HABERLER MS’i bilmeli, MS’lileri anlamalı ve MS’lilere destek ...
Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden, "Mevsimlik işçilerin sorunlarının takipçisiyiz"
YEREL HABERLER Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erden, "Mevsimlik ...
Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı
Süt mısırlar tezgâhlarda yerini aldı Mısır geçen seneye göre yüzde 25 artışla 5 liraya satılıyor Seyyar satıcısı Özcan Samura, "Eskişehir mısırı çıktığı zaman fiyatlar biraz düşer"
YEREL HABERLER Süt mısırlar tezgâhlarda yerini aldı Mısır geçen ...