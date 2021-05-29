Yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir vatandaş, yaralı halde bulduğu şahin tedavi altına alındı.

Seyitgazi ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yaralı halde bulduğu şahini belediye görevlilerine teslim etti. Şahin, Seyitgazi Belediyesi tarafından yeterli imkân olmaması nedeniyle tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) teslim edildi. Tedavi altına alınan yaralı şahin iyileştikten sonra doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.