Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş Aygaz: 30-28Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- SALON: Eskişehir Porsuk
HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1
İLK YARI: 17-14
İKİ DAKİKA CEZASI: Kaabeche, Mehmet (Beşiktaş Aygaz) Orhan, Stojanovıc, Refik (İzmir Büyükşehir Belediyesi) Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Aygaz 17-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 9 dakika kala 25-24 öne geçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2021-05-29 15:30:38
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