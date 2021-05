Başarılı tedavinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu Yüz felcinden dolayı hareket ettiremediği kasları artık eskisi gibi kullanabiliyor Doğru tedavi ile tek taraflı yüz felcinin olumsuz etkilerinden kurtuldu Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu: “Her yaş grubundaki kadın ve erkeklerde görülebilir”

Eskişehir’de tek taraflı yüz felci geçiren 41 yaşındaki Nilhan Özpınar, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ndeki 1 aylık tedavi sürecinin ardından tekrardan sağlığına kavuşarak yüz fonksiyonlarını kullanmaya başladı.

Eskişehir’de yaşayan 41 yaşındaki doğuştan işitme engelli Nilhan Özpınar, yaklaşık bir ay önce yüzündeki bazı kasları kullanamamaya başladı. Eşinin de bir tuhaflık olduğunu fark etmesi üzerine doktora başvuran Özpınar’ın, tek taraflı yüz felci geçirdiği anlaşıldı. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Nilhan Özpınar, tekrardan sağlığına kavuştu. Erken müdahale ile birlikte Fizyomer’de yaklaşık 1 aylık tedavi ve rehabilitasyon gören Özpınar, felçten dolayı kullanamadığı kasları tekrardan hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Felç sonucunda yüzünün bir tarafının çöktüğünü ifade eden Özpınar, “Önce yüzümün bir tarafı çöktü. Neden olduğunu anlamadım. 1 ay boyunca tedavi gördüm. Tedavi sürecim çok iyiydi, çok memnun kaldım. Şu anda çok iyiyim” dedi.



“Yüz ifadesi değişti ve ne olduğunu anlayamadım”

Eşinin felç geçirmesinin ardından yüz ifadesinin değiştiğini söyleyen Ahmet Özpınar, tedavi sürecinin başarılı şekilde ilerlediğini belirtti. Eşinin tekrardan sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Özpınar, "Eşimin 1 ay kadar önce yüz ifadesi değişti ve ne oldu anlamadım. Biz de çok korktuk ve doktora gittik. Muayene sonrası eşimi fizik tedaviye yönlendirdi. 1 ay boyunca tedavi gördü. Şu anda çok memnunuz. İlk günde çok kötüydü; yemek yiyemiyordu, sağ gözünü kapatamıyordu. Şimdi tedavisini oldu. Her şey iyi" şeklinde konuştu.



“Daha çok kış aylarında görülse de her mevsimde meydana gelebilir”

Yüz felci hakkında vatandaşlara uyarılarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Fasiyal sinir yüzümüzde bulunur ve mimik kaslarımızın hareket etmesini sağlar. Yani gülmemize, ağlamamıza, kaşlarımızı çatmamıza imkan sağlar. Fasiyal sinirde oluşabilecek lezyonlar sonrasında yüz kaslarında güçsüzlük ve yüz felci oluşur. Yüz felci genellikle tek taraflı olarak görülür. Her yaşta, kadınlarda ve erkeklerde görülebilir. Daha çok kış aylarında görülse de her mevsimde meydana gelebilir. En sık gördüğümüz yüz felci Bell Paralizi dediğimiz sebebi bilinmeyen formudur. Bu formda yüz felci ani gelişir ve yüzün tek tarafı etkilenir. Ağızda sağlam tarafa kayma, göz açık kalırsa kuruluk veya gözde enfeksiyon görülebilir. Burada hastamızda yüz felci tek taraflı olarak görülmüştü. Geldiğinde gözünü çok az kapatabiliyor, dişlerini gösteremiyordu. Tedavi sonucunda şu anda gözlerini tam sıkabiliyor ve dişlerini gösterebiliyor. Şu an için bir problemi kalmadı. Her gün 1 saat olmak üzere 30 seanslık bir tedavi sonucunda hastamızda bu etkiyi gördük.”

