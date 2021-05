Sezonun kapanması ile balıkçıların satışları azaldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bile müşterileri azalmayan balıkçılarda sezonun bitmesi ile müşteri yoğunluğu azaldı.

Balık sezonu içerisinde uygulanan kısıtlamalarda bile tezgâh başı her gün yüzlerce müşteri bulabilen balıkçılar, sezon sonundaki kısıtlama döneminde yaşadıkları bu rağbeti kaybetti. Artık hafta sonu kısıtlamasında insanların pek dışarıya çıkmadığını söyleyen balıkçı esnafı taze getirdikleri balıkların ilgi görmediğinden dert yakındılar. Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçı olarak çalışan Muharrem Şahin, balık satışları ile ilgili şunları söyledi:

“Son kısıtlamada müşteri sayısı azaldı. Bunun nedeni insanların her halde yasaklara uyduğu ve hafta içi bazıların tatile gitmesi. Artık hafta sonu kısıtlamalarda sabahtan akşama kadar gelen kişi sayısı 10’u geçmiyor. Sezonu içindeki kısıtlamalarda ortalama yüzün üstüne müşteri gelirdi. Ama bugün mesela sadece 1 kişi geldi. Nasipse ortalamaya göre daha 9 kişi gelecek. Onun için 5 saat daha bekleyeceğiz. Geçen yaz ve bu yaz bazında değerlendirsek insanlar bu sene yaz aylarında balığa pek ilgi göstermiyor gibi geliyor bana. Şu an tezgâhlarımızda somon, çupra, levrek, alabalık ve palamut var, fiyatlar normal. Alabalık 30, çupra 50, levrek 60, palamut 30 ve somonu 70 liradan satıyoruz” dedi.

