DSİ Eskişehir, Konya ve Aksaray’da incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve Konya DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Eskişehir, Konya ve Aksaray illerini kapsayan bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelerde, barajlar, göletler ve yürütülen projeler hakkında bilgi edinildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir, Konya ve Aksaray illerinde yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme suyu ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor. İl ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artması tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Doğa Koruma Milli Parklar ((DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, Eskişehir, Konya ve Aksaray illerini kapsayan bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemelere DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Konya DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürleri ile ilgililer katıldılar. Program çerçevesinde ilk olarak Eskişehir Kanlıpınar Göleti alanında incelemede bulunan Yıldız ve Üzmez ardından çalışmaları devam eden Eskişehir Merkez Gündüzler Barajına geçerek, burada Bölge Müdürü Kağan Şan’dan çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldılar. Eskişehir Merkez Gündüzler Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 12 bin 20 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacağı öğrenildi. Eskişehir’den Konya’ya geçen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, burada ilk olarak Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, DSİ ve DKMP Bölge Müdürleri ve teknik ekip ile birlikte Hüyük Çamlıca Göleti gövde yükseltilmesi ve derivasyon projesini yerinde incelediler. Konya’dan Aksaray’a geçen DSİ Genel Müdürü Yıldız ve beraberlerinde ki heyet son olarak Aksaray Uluırmak (Mamasın) Barajı Sulaması Yenileme projesinin şantiyesini ziyaret ederek çalışmalarda gelinen seviye hakkında Bölge Müdürü Ali Fuat Eker’den bilgi aldı. Proje kapsamında 214 bin 200 dekar arazinin modern sistemler ile sulanmasına sağlanacağı ve işte %31 fiziki gerçekleşme sağlandığı bilgisi aktarıldı.



“Yatırımlarımızın illerimize hayırlı olmasını diliyorum”

İncelemelerinin ardından açıklama da bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘’DSİ olarak Eskişehir, Konya ve Aksaray illerimize yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz. İllerimizde su yapılarımızın inşası aralıksız devam etmektedir. Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez ve ekiplerimiz ile birlikte bazı şantiyelerimizi ziyaret ederek, gelinen seviyeler ve ortak yürütülen projeler hakkında bilgi aldık. Verimli bir çalışma ve inceleme programı oldu. Çalışmalarda emeği geçen DSİ, DKMP ve yüklenici firma çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yatırımlarımızın Eskişehir, Konya ve Aksaray illerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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