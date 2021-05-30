Eskişehir polisi sokak hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir polisi, sokağa çıkma kısıtlamasında yalnız kalan sokak hayvanlarını unutmayıp mama verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sokak hayvanlarını da etkiledi. Vatandaşların evde kalması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasında güçlük çekmesine neden oldu. Bu durumda sokak hayvanlarını unutmayan Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte park, bahçe ve sokaklarda bulunan hayvanlara yaş ve kuru mama bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.