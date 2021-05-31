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(ÖZEL) Lüks motosikletli Pahalı motosikletlerle kuryeliği bir üst seviyeye taşıdılar Fiyatları 30 bin ile 65 bin TL arasında değişen lüks motosikletler kuryeler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor

İHA

(ÖZEL) Lüks motosikletli Pahalı motosikletlerle kuryeliği bir üst seviyeye taşıdılar Fiyatları 30 bin ile 65 bin TL arasında değişen lüks motosikletler kuryeler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor

Motosiklete olan tutkularını meslekleriyle harmanlayan Eskişehirli kuryelerin kullandığı binlerce liralık lüks motosikletler vatandaşın ilgisini çekiyor.
Pandemi dönemiyle birlikte yükselişe geçen kuryelik mesleği kendisini geliştirmeye devam ediyor. Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği’ne bağlı kuryeler, dağıtım sırasında kullandıkları lüks motosikletlerle dikkat çekiyor. Fiyatları 30 bin ile 65 bin TL arasında değişen lüks motosikletler, şehir içindeki bozuk yollarla uyum sağlayabilmeleri, fren ve süspansiyonlarının daha iyi olması, motorun daha az arıza yapması gibi özelliklerinin yanı sıra kuryeler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağladığı için tercih ediliyor.
Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Onur Kocaoğlu, kuryelerin bu işi yaparken canlarını ortaya koyduğunu ve nispeten daha pahalı motosikletler tercih ederek mesleğin risklerini azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak Kocaoğlu, “Bizim kaliteli bir hizmet vermemiz gerekiyor, kaliteli hizmet de kaliteli motorlar ve ekipmanlarla oluyor. Biz canımızı koyuyoruz ortaya. Bizim sermayemiz canımız. Canımızı koruyabilmek için de daha iyi motorlarla, daha iyi ekipmanlarla çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kullandıkları lüks motosikletlerin piyasa değerlerinden bahseden Onur Kocaoğlu, “Adet üzerinden söylemek gerekirse piyasa değeri 3035 bin TL olan iki motorumuz var, racing motorlarımız var bunların fiyatları da 4550 bin TL civarında. Şehirlerarası kullandığımız 4 adet touring motorumuzun piyasa değerleri ise 6065 bin TL civarı” diye konuştu.
Mesleklerini icra ederken alışılmışın aksine daha pahalı ve lüks motosikletler kullanmayı tercih ettiklerini söyleyen Onu Kocaoğlu bu tercihlerinin sebebinin lüks motosikletlerin kendilerine birçok avantaj sağlaması olduğunu aktardı. Kocaoğlu, bu avantajları şu sözlerle ifade etti:
“Bu motosikletler bize süspansiyon, fren sistemleri, bozuk yollara uyumu, motorun arıza çıkarmaması, bizi yolda bırakmaması, işin yarıda kalmaması gibi birçok avantaj sağlıyorlar. Firmaya da güzel hizmet veriyorsunuz, siz de konforlu ve güvende çalışıyorsunuz.”
Pahalı motosikletlerle kuryelik yapmalarının vatandaşların ilgisini çektiğini ve çoğu zaman tepkiler aldıklarını dile getiren Kocaoğlu, “Bu motorlara yazık diyenler var. ‘Kilometresi artıyor, değerini düşürüyorsunuz’ gibi şeyler söylüyorlar. Bizim için iyi iş yapılması önemli, iyi iş yapmak için de ne derler ‘aslan besleyen yemini düşünmez’” dedi.
Motosikletlere olan tutkularının kurye olmalarında etkili olduğunu belirten Onur Kocaoğlu, “Bu iş çok meşakkatli, zorlu bir iş. Yağmuru var çamuru var. Eğer içinizde motor tutkusu yoksa bu işi yapamazsınız. Severek yaptığımız bir iş, sevdiğimiz için de daha çok güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız da böyle motor tutkusu olan insanlar” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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