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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Erdal, Komşu Evdeki Oyun Projesi’nde görev alan öğrencilerini kutladı

İHA

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri; İdil Şentürk, Tülay Gümüş, Ozan Çağlar, Duygu Can ve Bolat İliksiz, Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi dersleri kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş'in danışmanlığında gerçekleştirdikleri "Komşu Evdeki Oyun" başlıklı projeleri ile Eskişehir'deki çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik bir dizi etkinlik planladı.

Rektör Erdal, Komşu Evdeki Oyun Projesi’nde görev alan öğrencilerini kutladı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencileri; İdil Şentürk, Tülay Gümüş, Ozan Çağlar, Duygu Can ve Bolat İliksiz, Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi dersleri kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş’in danışmanlığında gerçekleştirdikleri “Komşu Evdeki Oyun” başlıklı projeleri ile Eskişehir’deki çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik bir dizi etkinlik planladı.
Öğrencilerinin bu başarısını kutlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal projede görev alan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerin gönüllü olarak çocuk evlerinde kalan çocuklara yardım eli uzatması hakkında görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Öğrencilerimizi gösterdikleri özveri için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”
“Öğrencilerimizin, minik kardeşleri için yaptıkları çalışmalar gerçekten takdire şayan. Öğrencilerimiz projeleri kapsamında çocuk evlerinde kalan evlatlarımız için hem eğitsel hem de pandemi sürecinde artan sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Dolayısıyla her birini projelerinde gösterdikleri özveri için kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Proje kapsamında neler yapıldı?
Anadolu Üniversitesi öğrencileri, “origami ve el işi atölyeleri, online masal dinletisi, dans atölyeleri ve jimnastik faaliyetleri, geri dönüşüm ve doğa bilinci atölyesi, online müze gezileri, deprem farkındalığı eğitimi ve iletişim faaliyetleri” başlıklarında düzenledikleri etkinliklerle pandemi dönemiyle birlikte çocukların artan sosyalleşme ihtiyaçlarına destek olmayı amaçladı. Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) tarafından da desteklenen “Komşu Evdeki Oyun” projesinin etkinlikleri 3 hafta boyunca devam etti. Birçok farklı alanda gerçekleştirilen etkinliklerin tamamı gönüllü ve alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Projenin yürütülmesi aşamasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Toplamda 21 çocuk evinden 30 35 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kurumun da uygun gördüğü şekilde yaş aralığı 713 olarak belirlendi. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ile yürütülen projede çocukların aktif katılım göstermesine özen gösterildi.

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