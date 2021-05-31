Eskişehir Adalet Sarayı önünde bağış kitap için stant kuruldu Cezaevlerine kitap bağış kampanyası Eskişehir’de de başladı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılan “Cezaevi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağışı” kampanyasında Eskişehir Adalet Sarayı önünde stant kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında saat 11.00 itibariyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” tüm illerde eş zamanlı olarak başladı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için başlatılan kampanya dolayısıyla Eskişehir’de de kitap bağışı için stant kuruldu. Eskişehir Adalet Sarayı önündeki stant Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Şennur Azade’nin katılımıyla açıldı. Türkiye genelinde düzenlenen kampanya 16 Haziran’a kadar devam edecek.

“Halkımızdan bu kampanyaya elinden geldiğince destek vermelerini diliyorum”

Kampanya hakkında açıklamada bulunan Eskişehir C. Başsavcısı Murat İrcal, “Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda halkımızdan bağış şeklinde kitap toplayarak cezaevlerindeki hükümlülerin okuması için böyle bir kampanya başlattık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Halkımızdan da bu kampanyaya elinden geldiğince destek vermelerini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.