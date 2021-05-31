Gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe verici ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel; "Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel, yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Erginel, 31 Mayıs “Tütünsüz Bir Dünya Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında bu yılın temasının, ‘Tütün Ürünü Kullanımını Bırak’ olarak belirlendiğini söyledi. Erginel, "Tütün ürünü kullanımı nedeniyle dünya genelinde her yıl 8 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Yaşamını kaybedenlerin yaklaşık 65 binini masum çocuklar oluşturmaktadır” dedi.



“Kişiler Covid19 hastalığına yakalandığında hastalığı 22,5 kat daha ağır geçiriyor”

Aralarında Türk Toraks Derneği üyesi bilim insanlarının da bulunduğu ve dünyada yapılmış tütün kullanımı ile Covid19 ilişkisini ortaya koyan makaleleri inceleyen derlemelerde, sigara içen kişilerin Covid19 hastalığına yakalandığında hastalığı 22,5 kat daha ağır geçirdiğini vurgulayan Erginel, ağır Covid19 geçirmekle tütün kullanımının birebir ilişkili olduğunun ortaya konduğunu aktardı. Aynı yazıda, pandeminin başında sigara ve tütün ürünlerinin Covid19'a iyi gelebileceğini söyleyen yazıların hemen hemen tamamının tütün endüstrisi sponsorluğunda olduğu tespit edildiğini anlatan Erginel, bu durumun tütün endüstrisinin dünyayı kasıp kavuran, tüm dünyada 168 milyon insanın hastalanmasına ve 3,5 milyon insanın ölümüne neden olan bir pandemiden bile kâr elde etme peşinde olduğunu göstermekte olduğunun altını çizdi.



Kapanmalarda sigara bırakma polikliniklerine başvurular azaldı

Pandemi döneminde yaşanan kapanmalarla, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında sigara bırakma polikliniklerine başvuruların azaldığına değinen Prof Dr. Erginel, sigara bırakma müdahalelerinde aksamalar olduğunun gözlendiğini dile getirdi. Erginel, “Tüm sağlık kuruluşlarında sigara bırakma polikliniklerine yeniden öncelik verilmesi ve nikotin bağımlılarının etkin bırakma yöntemine ulaşımın artırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



"Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de aslında birer tütün ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Erginel, “Bu yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe vericidir. Tütün kullanımı ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişki bilimsel verilerle net olarak ortaya konmuşken, tütün endüstrisi tarafından zarar azalttığı iddia edilen elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık risklerini taşıdığı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.



Prof. Dr. Erginel: “Bugün tütün ürünlerini bıraktığınızı kendinize ve çevrenize ilan edin!”

Türkiye tarafından 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereğince sözleşmeye taraf ülkelerin sadece tütünle değil nikotin bağımlılığı ile bütünüyle mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Erginel, “Bu bağlamda tütün ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, toplum sağlığını tehdit eden sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni nesil nikotin ürünlerinin üretimine, ithalatına ve satışına geçit vermeyen kararlılığın sürdürüleceğine inancımız tamdır” dedi.

Erginel, açıklamasının son kısmında şu sözlere yer verdi:

“Tütün ürünü kullanan herkese pandeminin olumsuz etkilerinden korunmak için ‘bugün tütün ürünlerini bıraktığınızı kendinize ve çevrenize ilan edin!’ diyor ve bu konuyla ilgili sağlık kuruluşlarından destek almalarını öneriyoruz. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye dileğiyle.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.