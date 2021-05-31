Gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe verici ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel; "Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe verici ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel; "Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"

İHA

Gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe verici ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel; "Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Batı Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Erginel, yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Erginel, 31 Mayıs “Tütünsüz Bir Dünya Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamasında bu yılın temasının, ‘Tütün Ürünü Kullanımını Bırak’ olarak belirlendiğini söyledi. Erginel, "Tütün ürünü kullanımı nedeniyle dünya genelinde her yıl 8 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Yaşamını kaybedenlerin yaklaşık 65 binini masum çocuklar oluşturmaktadır” dedi.

“Kişiler Covid19 hastalığına yakalandığında hastalığı 22,5 kat daha ağır geçiriyor”
Aralarında Türk Toraks Derneği üyesi bilim insanlarının da bulunduğu ve dünyada yapılmış tütün kullanımı ile Covid19 ilişkisini ortaya koyan makaleleri inceleyen derlemelerde, sigara içen kişilerin Covid19 hastalığına yakalandığında hastalığı 22,5 kat daha ağır geçirdiğini vurgulayan Erginel, ağır Covid19 geçirmekle tütün kullanımının birebir ilişkili olduğunun ortaya konduğunu aktardı. Aynı yazıda, pandeminin başında sigara ve tütün ürünlerinin Covid19'a iyi gelebileceğini söyleyen yazıların hemen hemen tamamının tütün endüstrisi sponsorluğunda olduğu tespit edildiğini anlatan Erginel, bu durumun tütün endüstrisinin dünyayı kasıp kavuran, tüm dünyada 168 milyon insanın hastalanmasına ve 3,5 milyon insanın ölümüne neden olan bir pandemiden bile kâr elde etme peşinde olduğunu göstermekte olduğunun altını çizdi.

Kapanmalarda sigara bırakma polikliniklerine başvurular azaldı
Pandemi döneminde yaşanan kapanmalarla, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında sigara bırakma polikliniklerine başvuruların azaldığına değinen Prof Dr. Erginel, sigara bırakma müdahalelerinde aksamalar olduğunun gözlendiğini dile getirdi. Erginel, “Tüm sağlık kuruluşlarında sigara bırakma polikliniklerine yeniden öncelik verilmesi ve nikotin bağımlılarının etkin bırakma yöntemine ulaşımın artırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesi gençler"
Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de aslında birer tütün ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Erginel, “Bu yeni nesil ürünleri pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımındaki artış endişe vericidir. Tütün kullanımı ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişki bilimsel verilerle net olarak ortaya konmuşken, tütün endüstrisi tarafından zarar azalttığı iddia edilen elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık risklerini taşıdığı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Erginel: “Bugün tütün ürünlerini bıraktığınızı kendinize ve çevrenize ilan edin!”
Türkiye tarafından 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereğince sözleşmeye taraf ülkelerin sadece tütünle değil nikotin bağımlılığı ile bütünüyle mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Erginel, “Bu bağlamda tütün ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, toplum sağlığını tehdit eden sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni nesil nikotin ürünlerinin üretimine, ithalatına ve satışına geçit vermeyen kararlılığın sürdürüleceğine inancımız tamdır” dedi.
Erginel, açıklamasının son kısmında şu sözlere yer verdi:
“Tütün ürünü kullanan herkese pandeminin olumsuz etkilerinden korunmak için ‘bugün tütün ürünlerini bıraktığınızı kendinize ve çevrenize ilan edin!’ diyor ve bu konuyla ilgili sağlık kuruluşlarından destek almalarını öneriyoruz. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için tütünsüz ve nikotinsiz bir Türkiye dileğiyle.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Adalet Sarayı önünde bağış kitap için stant kuruldu Cezaevlerine kitap bağış kampanyası Eskişehir’de de başladı
YEREL HABERLER Eskişehir Adalet Sarayı önünde bağış kitap için stant ...
‘Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir’de gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER ‘Pigment' sinema filminin çekimleri Eskişehir’de ...
Hasan Hüseyin Yılmaz kadınlarda saç boyası trendini açıkladı Hasan Hüseyin Yılmaz: “Sombre ve ombre ile oluşturulan doğal tonlar kadınların isteğini karşılıyor”
YEREL HABERLER Hasan Hüseyin Yılmaz kadınlarda saç boyası trendini ...
Rektör Erdal, Komşu Evdeki Oyun Projesi’nde görev alan öğrencilerini kutladı
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Komşu Evdeki Oyun Projesi’nde görev ...
Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına ...
(ÖZEL) Lüks motosikletli Pahalı motosikletlerle kuryeliği bir üst seviyeye taşıdılar Fiyatları 30 bin ile 65 bin TL arasında değişen lüks motosikletler kuryeler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Lüks motosikletli Pahalı motosikletlerle ...
(ÖZEL) Domates ve biber revaçta Vatandaş sebze fideleri içinde domatese ve bibere daha çok talep gösteriyor Pandemi ile beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların sayısı arttı Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe ve balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştiriyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Domates ve biber revaçta Vatandaş sebze ...
MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
YEREL HABERLER MS hastalığı kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor
Tepebaşı’nın eserleri Artcontact İstanbul’da sergilenecek
YEREL HABERLER Tepebaşı’nın eserleri Artcontact İstanbul’da ...
Polisin durdurduğu araçtan silah çıktı
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçtan silah çıktı
Eskişehir polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehir polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor Düğün salonları hazırlıklara devam ediyor Düğün salonu işletmecileri 1 Haziran'dan umutlu
YEREL HABERLER Düğün salonları müjdeli haberi bekliyor Düğün ...
Camları sunta ile kapatılan mekânda tedbirler hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Camları sunta ile kapatılan mekânda tedbirler hiçe ...
İnönü Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ...
DSİ Eskişehir, Konya ve Aksaray’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Eskişehir, Konya ve Aksaray’da incelemelerde ...
Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı, müzisyenlere destek vermeye devam ediyor
OSB içinde demiryolu hattı planlanıyor Başkan Küpeli TCDD yetkilileriyle görüştü
YEREL HABERLER OSB içinde demiryolu hattı planlanıyor Başkan Küpeli ...
Sigara içenler korona virüse dahs çok yakalanıyor Sağlık Müdürü Bilge’nin “Tütünsüz Günü” açıklaması
YEREL HABERLER Sigara içenler korona virüse dahs çok ...
Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üstünden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üstünden ...
Çalınan 4 motosikleti jandarma bulup sahiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Çalınan 4 motosikleti jandarma bulup sahiplerine ...
Sezonun kapanması ile balıkçıların satışları azaldı
YEREL HABERLER Sezonun kapanması ile balıkçıların satışları azaldı
Gül mevsiminde Eskişehir’den kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Gül mevsiminde Eskişehir’den kartpostallık görüntüler
Başarılı tedavinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu Yüz felcinden dolayı hareket ettiremediği kasları artık eskisi gibi kullanabiliyor Doğru tedavi ile tek taraflı yüz felcinin olumsuz etkilerinden kurtuldu Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu: “Her yaş grubundaki kadın ve erkeklerde görülebilir”
YEREL HABERLER Başarılı tedavinin ardından tekrardan sağlığına ...
Başkan Ataç kuraklık nedeniyle ürünleri tarlada kalan üreticileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Ataç kuraklık nedeniyle ürünleri tarlada kalan ...