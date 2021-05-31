Sivrihisar’a turist akını

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Eskişehir'in turistlerin ilgisini çeken mekanlarıyla ön plana çıkan ilçesi Sivrihisar’da turizm sezonu hızlı başlarken 5 ayrı Balkan ülkesinden gelen basın ve influencer kafilesi, ilçedeki tarihi dokuları ve müzeleri yerinde görme fırsatı buldu.

Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan’dan Sivrihisar’a gelerek tarihle iç içe bir gün yaşayan basın ve influencerlardan oluşan ekip, keyifli bir gezi programı geçirdi. Sivrihisar’ın yöresel lezzetlerini tadan grup, Açık Hava Müzesi, Saat Kulesi, Ermeni Kilisesi, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Kilim Müzesi gibi alanlara yaptıkları ziyaret sonucunda Sivrihisar’a hayran kaldıklarını dile getirdiler.

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