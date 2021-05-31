Başkan Küpeli, “Sanayimiz büyüyor, Türkiye güçleniyor”

2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetti. Verilere göre ilk çeyrekte sanayimiz yüzde 11,7 oranında büyüdü. Büyümeye en büyük katkıyı yatırımlardaki ve ihracatımızdaki artıştan kaynaklanıyor” dedi.

Büyüme rakamları konusunda bir açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “2020 Mart ayından bu yana yaşanan pandemi dönemi boyunca sanayimiz hiç durmadan çalışmaya devam etti. 2021 yılı ilk çeyrek rakamı beklentileri de aşarak yüzde 7 olarak açıklandı. İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiği açıklandı. İlk çeyrekte sanayimizin büyümesi yüzde 11,7’ye ulaştı. Bizler bu durumu OSB’deki elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarından zaten yakinen görüyorduk. Tüketim rakamları halen aylık bazda önceki yılların ve pandemi döneminin de üzerine çıkmış durumda. Buna ek olarak sanayimizin hem yeni fabrika hem de yeni makine yatırımları hızlanarak artmaya devam ediyor. Yeni yatırımlar açısından oldukça hareketli bir dönem yaşıyoruz. Eskişehir OSB’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. 2. KOBİOSB’deki 120 yer için ön talepleri almaya başladık ve birkaç gün içinde beklediğimizin çok üzerinden bir başvuru gerçekleşti. Açılan her fabrika kurulan her yeni tesis sanayimize ve ekonomimize güç katarken, işsizliği de çare olmaktadır. Pandemi döneminde en çok istihdamı yine tek başına sanayi sektörü sağladı. Sanayi sektörünün de ciddi katkısıyla, Türkiye dünyada Çin ve Tayvan’ın ardından ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olma başarısı gösterdi. Önümüzdeki aylarda da hem Eskişehir hem de ülkemiz genelinde sanayi sektöründeki büyüme temposunun katkısıyla genel büyümenin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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