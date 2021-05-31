Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Dayanışma Programı hakkında bilgiler verdi

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, 2430 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir toplantı düzenledi.

Toplantı, 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin Avrupa’da 12 aya kadar gönüllülük yapmalarına imkân sunan Avrupa Dayanışma Programı’nı tanıtmak amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Zoom üzerinden yapılan toplantıda, Avrupa gönüllülük çalışmaları tanıtıldı ve katılımcıların bu konu hakkında merak ettiği birçok soru cevaplandırıldı.

Program, Eurodesk Temas Noktası İrtibat Görevlisi Nurşen Okur tarafından sunuldu. Okur katılımcılara Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında geliştirilen projeleri tanıttı. Programın kapsama alanları, sunduğu imkânlar, sınırlılıkları ve programlara katılmak için gerekli olan tüm öğelerden bahseden Okur ayrıca, katılımcıların programlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için de tavsiyelerde bulundu.

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