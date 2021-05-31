Şüphe üzerine durdurulan araçta alkol satışı yapıldığı tespit edildi

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Eskişehir’de aracıyla yasa dışı şekilde alkol satışı yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Yenibağlar mahallesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araç incelendiğinde, araç içerisinde 90 adet alkol şişesi ve pos cihazı olduğu tespit edildi.

Araçta yakalanan şahsa ekiplerce gerekli cezai işlem ve sokağa çıkma yasağından idari yaptırım uygulandı.

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