ESOGÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencilerinin başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü öğrencileri Selen Serenay Silvan ve Kübra Yeşilyurt çalışmaları ile Ege ve Pamukkale Üniversiteleri tarafından düzenlenen kongrelerde çeşitli ödüllere layık bulundu.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESOGÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, başarılarından dolayı Selen Serenay Silvan ve Kübra Yeşilyurt’u ESOGÜ Rektörlük makamında teşekkür belgesi takdiminde bulunarak kutladı.

Öğrencilerden Selen Serenay Silvan, Pamukkale Üniversitesi İİBF Genç Ekonomistler Kulübü’nün 1921 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi düzenlediği 4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde, Doç. Dr. Hüseyin Naci Bayraç’ın danışmanlığında hazırladığı “Türkiye ve Güney Kore Ekonomik Büyümesinin Sofistike Sektörler Üzerine Test Edilmesi: ArGe ve Tarımın GSYİH İçerisindeki Payının Zaman Serilerinde VAR Modeli Analizi (19602019)” başlıklı tezi ile altın kategorisi ödülüne layık bulundu. Selen Serenay Silvan, Ege Üniversitesi İİBF tarafından 2728 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi düzenlenen 23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’nde yine Doç. Dr. Hüseyin Naci Bayraç’ın danışmanlığında hazırladığı “Dijital Tüketimde Türkiye: Bir Anket Çalışması” başlıklı çalışma ile lisans kategorisinde birincilik ödülüne layık bulundu.

Kübra Yeşilyurt ise Pamukkale Üniversitesi İİBF Genç Ekonomistler Kulübü’nün 1921 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi düzenlediği 4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde, Doç. Dr. Oytun Meçik’in danışmanlığında hazırladığı “Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler” başlıklı tezi ile bronz kategorisi ödülüne layık bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.