Göcenoluk'ta örnek dayanışma

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi'nde iki çeşme ve mezarlığın duvar inşaatının yapımına başlandı.

Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ve muhtarlığın organizasyonu ile başlatılan kampanyaya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Dernek Başkanı Hüseyin Çam, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e de 100 kilometre uzaklıkta. Köyümüzün merkezinde bulunan iki çeşme tamamen yenilenmesi ve mezarlık duvarlarının içli dışlı yapımını imece usulü ile yapmaya başladık. Bu çalışma bir hafta içerisinde tamamlanacak. Muhtarlık ve dernek olarak olarak düzenlediğimiz kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Bu sebeple katkıda bulunan tüm köylülerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Şükrü Nasuf Özyavuz da, örnek bir dayanışma ile köyün iki çeşmesinin yenilenmesi ve mezarlık duvarlarının yenilenme çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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