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Eskişehir’in en modern ve donanımlı salonu 490 kişi kapasiteli salon Eskişehir OSB Meslek Lisesinde kullanıma giriyor Başkan Küpeli: "Salonumuz öğrencilerimiz yanı sıra sanayicimizin de hizmetinde olacak"

İHA

Eskişehir’in en modern ve donanımlı salonu 490 kişi kapasiteli salon Eskişehir OSB Meslek Lisesinde kullanıma giriyor Başkan Küpeli: "Salonumuz öğrencilerimiz yanı sıra sanayicimizin de hizmetinde olacak"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yapımı tamamlanan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konferans Salonunun 490 kişilik kapasitesiyle koltuk ve oturma düzeni ile ses, görüntü ve diğer teknik donanımları bakımından Eskişehir’in en iyi ve en modern salonlarından biri olduğunu belirtti.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas ile Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte yapım çalışmaları tamamlanan 490 kişilik Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda incelemelerde bulundular.
Yapımı tamamlanan salon hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Küpeli, salonun sadece öğrencilerin ve okulun değil, OSB Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler ile uygun dönmelerde Eskişehir OSB’de faaliyette bulunan firmaların da hizmetinde olacağını söyledi. Başkan Küpeli; ses, görüntü ve kullanılan cihazlar bakımından Eskişehir’in en iyi, en kaliteli ve donanımlı konferans salonlarından biri olduğunu aktararak, “Geçtiğimiz yıl geçici binamızda eğitime başlayan okulumuz, bu eğitim döneminde yeni ana kampus binamızda eğitim çalışmaları pandemi koşullarına göre devam ediyor. Toplam 26 bin metrekareden oluşan ve şu an 3 ana bölümde eğitim verilen ve 30 derslik, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane gibi birimleri bulunan okulumuzda, konferans salonu çalışmalarında sona aşamaya geldik. 490 kişilik kapasitesiyle, son derece modern ve gelişmiş bir şekilde tasarlanmış olan konferans salonumuz, yeni nesil ışık ve ses sistemi ile değerli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet verecek. Salonun teknik donanımının yapımında uzun yıllar tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde en modern teknik cihazların kullanılmasını sağladık ve bu konuda önemli bir yatırım harcaması yaptık. Salonumuz başta tiyatro ve film gösterileri olmak üzere, seminerler, paneller, söyleşiler ve törenler gibi birçok eğitim faaliyeti için kullanıma uygun olarak tasarlandı. Salonumuz öğrencilerimiz yanı sıra sanayicimizin de hizmetinde olacak. İlerleyen dönemde OSB Bölge Müdürlüğü olarak birçok etkinliğimizi burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca OSB’de faaliyet gösteren firmalarımız da belirlenecek şartlar çerçevesinde burada etkinliklerini organize edebileceklerdir. Kısa süre içerisinde hizmete girecek olan çok amaçlı konferans salonunun şimdiden Eskişehir’e, okulumuza ve sanayimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta okulumuzdan sorumlu Başkan Vekilimiz Metin Saraç olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize, okul yöneticilerimize ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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