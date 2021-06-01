Eskişehir'de kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Eskişehir'de kafe ve restoranlar da hazırlıklarının ardından saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Lokanta işletmecisi Harun Gök, tüm tedbirleri alarak hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Bugün 1 Haziran itibarı ile kapılarımızı açtık. Müşterilerimizi masalara almaya başladık. İnşallah hayırlısı ile sağlıklı günlerde hizmet edeceğiz. Hazırlıklarımızı önceki dönemlerde olduğu gibi maske, mesafe, temizlik kuralları öncelikli olacak şekilde tamamladık. Masa aralıkları ve masa üzerindeki ürünlerin hepsi kapalı olmak şartı ile tekrar hazırladık. Devletimizin öngördüğü tüm tedbirleri işletmemizde uyguluyoruz şu anda. Sağlıklı günlerde, sağlıklı bir şekilde müşterilerimizle olmayı istiyoruz. İnşallah bir daha kapanmayız. Aşılama da hızlanacak yavaş yavaş. Sonrasında bu hastalığın biteceğine inanıyorum" dedi.

Lokantada yemek yiyen Levent Ekler, "Güzel oldu, özlediğimiz lezzetlerdi. Allah esnafımıza yardım etsin. Lokantaların kapalı olduğu dönemde yemek ihtiyacımı evde gideriyordum. Hanım yapıyordu, ben yiyordum" diye konuştu.

'SÜREÇ BİZİM İÇİN ZORLU GEÇTİ'

Kapanma sürecinin kendileri için zor geçtiğini ifade eden kafe işletmecisi Cihan Evliyagil, "Dün aldığımız haberle inşallah siftah yapmak için bekliyoruz. 49 gün süren kapalı bir süreç geçirdik. Zaten 14 aydır yaşadığımız bir süreçti. Bizim için çok zorlu geçti. Umarım bundan sonra iyi olur. Aşılar da hızlıca hallolur ve tekrar bir kapanma olmaz. İnşallah işlerimiz bereketli ve güzel bir şekilde ilerler. Tüm tedbirlerimizi aldık. Masalarda dezenfektanlarımız, kolonyalarımız hazır. Girişte HES kodu ve ateş ölçümü yapıyoruz. Müşterilerimizi bu şekilde alacağız. Masa aralıklarımızı belirledik, personelimiz zaten maskesi ile çalışacak. Umarım bundan sonra sorunsuz bir şekilde ilerleriz" şeklinde konuştu.

'49 GÜN SONRA AÇILMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Tekrar kapanmamak için tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını söyleyen kafe işletmecisi Tahsin Topardıç ise, "Vallahi çok mutluyuz. Evde psikolojimiz bozuldu. Sıkıldığımız, bunaldığımız dönemler oldu. Bir tek kafe, restoran, bar, taverna gibi yerler kapalıydı, diğer her yer açıktı. Ama 49 gün sonra açılmanın mutluluğunu tabii ki yaşıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bir haftadan bu yana tüm temizliklerimizi yapıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için de, kendi sağlığımız için de, tekrar kapanmamak için de bütün tedbirleri en üste seviyede tutuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-06-01 12:14:15



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