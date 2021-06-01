Yem fiyatlarındaki artış süt üreticilerini endişelendiriyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının bir an önce kapatılması gerekiyor” "Üreticilerin 2 lira 80 kuruşa sattığı sütün, marketlerde 8 liraya satılması çok kötü"

Süt alımlarında üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının kapatılması gerektiğini ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Üreticilerin 2 lira 80 kuruşa sattığı sütün, marketlerde 8 liraya satılması çok kötü. Yem çuval fiyatının 160 lirayı bulması, süt üreticimizin işini zora sokuyor” dedi.

Dünya Süt Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarındaki artışların üreticileri zora soktuğunu belirtti. Üreticilerden alınan ve marketlerde satılan süt fiyat farkının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Başkan Buluşan, “Dünya Süt Günü’nü kutluyorum. Üreticilerin 2 lira 80 kuruşa sattığı sütü, marketlerde 8 liraya satılması çok kötü. Yem çuval fiyatının 160 lirayı bulması, üreticimizin işini zora sokuyor. Yem fiyatlarının 2 katına çıkması nedeniyle, üreticimiz süte de zam bekliyor. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkının da bir an önce kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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