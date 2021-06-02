Eskişehir´de 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen, askeri okulla ilişiği kesilmiş M.K. ile meslekten ihraç emniyet amiri İ.E. ve komiser A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-06-02 10:53:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.