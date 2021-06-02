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“Canlı Örneklerle Türk Dünyası’nda Müzikal Zenginlik ve Müzikle Tedavi” paneli

İHA

“Canlı Örneklerle Türk Dünyası’nda Müzikal Zenginlik ve Müzikle Tedavi” paneli

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Canlı Örneklerle Türk Dünyasında Müzikal Zenginlik ve Müzikle Tedavi” paneli çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.
Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat ve TÜDAM Müzik Terapi Atölyesi Sorumlusu ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun’un yaptığı panelde, Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi Özbek, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk konuşmacı olarak yer aldı.
“Müzik, insanın manevi gıdalarından biridir”
Prof. Dr. Kemal Polat panelin açılış konuşmasında, beden ve ruhtan oluşan insanın en önemli manevi gıdalarından birinin müzik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şükrü Torun ise Türk müziğinin içinde barındırdığı unsurların zenginliği hakkında bilgiler verdi. Torun ayrıca insan dilinin kökenini oluşturan, duyguları harekete geçiren büyük gücü nedeniyle müziğin tarihsel olarak sağlık alanında da hep var olduğuna dikkat çekerek konuşmacıları tanıttı.

“Müzik Temelli Uygulamalar Bilimin Süzgecinden Geçirilmeli”
Aynı zamanda panel konuşmacısı da olan Prof. Dr. Şükrü Torun, sunumuna sağlık alanında hastaların ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış kanıt temelli müzik terapi uygulamalarının bu konuda eğitimli ve yetkili olan kişilerce yapılması gerektiğini vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Torun, günümüzde bütün dünyada geniş bir bilimsel kabul gören müzik terapi disiplinin geldiği noktayı, klinik ortamlarda ve nörorehabilitasyon süreçlerinde yürüttüğü Parkinson, Alzheimer, Afazi hastalarına yönelik nörokreatif müzik terapi uygulamalarına ait kısa videolar eşliğinde anlattı. Dünyada önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanan müzik terapi araştırmalarından örnekler de veren Torun konuşmasının sonunda, “Bu çalışmalara Türk müziğinin zenginliklerini de katarak hep birlikte insanlığa daha büyük hizmetler sunma yolunda çalışmaya ve üretmeye devam etmeyi diliyorum” dedi.

"Türk müziğinde ortak bir terminoloji şart"
Panelin bir diğer konuşmacısı olan Prof. Dr. Hanefi Özbek, Türk müziğine ilişkin çalışmalarda gördüğü eksikliklere dikkat çekerek, bu eksikliklerin müziğin kendisinden değil bu alanda çalışanların konuya yeterli düzeyde önem vermeyişinden kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Özbek, bu bilinçle kaleme aldığı “Türk Müziği Usulleriyle Ritmik Okuma”, “Türk MüziğiForm Bilgisi” ve “Türk MüziğiUsul Bilgisi” adlı kitaplarından verdiği örneklerle doğru tanımların ve ortak bir terminoloji oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Tokaç, “Aynı Telden Ayrı Dilden projesini” anlattı
Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise konuşmasında, yaşadıklarımızın bir sentezi olan birikimlerimizden oluşan medeniyetimiz içinde müziğin büyük bir yer kapladığını ve müziğin farklı yapıdaki insan topluluklarını aynı bütünün parçası halinde birleştirdiğini ifade etti. Tokaç ayrıca müziğin barındırdığı eşitlik özelliğinin dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen ortak bir dil oluşturduğunu belirterek ürettikleri eserlerle ortak medeniyetimizin paydaşları olan gayrimüslim bestecileri konu alarak gerçekleştirdikleri “Aynı Telden Ayrı Dilden” projesinde incelenen besteci ve icracıları tanıttı.

“Müzik temelli uygulamaların her dönemde olduğu gibi bugün de sağlık alanının bir parçası olmaya devam ediyor”
Dünyada ve ülkemizde müzik terapi alanına ilişkin geçmişten günümüze uzanan serüveni kilometre taşları ile özetleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, zaman içinde tıptaki değişimlere paralel olarak geçirdiği değişikliklerle beraber müzik temelli uygulamaların her dönemde olduğu gibi bugün de sağlık alanının bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.
TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etmesinin ardından panel sona erdi.

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