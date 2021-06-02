Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini aştı

Geçen ay toplam motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 952 artışla 301 bin 870 oldu. TUİK verilerine göre, Eskişehir'de 2021 yılı Nisan ayında 4 bin 731 otomobil, 100 minibüs, 42 otobüs, bin 163 kamyonet, 196 kamyon, 423 motosiklet, 271 traktör ve 12 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı.

Eskişehir genelindeki motorlu kara taşıtlarının 176 bin 527'i otomobil, 3 bin 979'u minibüs, 2 bin 622'i otobüs, 47 bin 962'i kamyonet, 10 bin 812'i kamyon, 34 bin 237'i motosiklet, 24 bin 973'ü traktör, 758'i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

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