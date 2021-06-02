En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan verilere göre; Eskişehir, Suriyelilerin yaşadığı en az iller listesinde 73’üncü, yani 8’inci il olarak yerini aldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Geçici Koruma kapsamında; Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, en az Suriyeli vatandaşların yaşadığı iller arasında yer aldı. İl sırasına göre 73’üncü olan kent, en az Suriyelilerin yaşadığı illere arasında 8’inci sırada yerini buldu.

Verilere göre; Eskişehir’de 5 bin 609 Suriyeli yaşarken, Kayıtlı Suriyeli Nüfusu ile il nüfusunun karşılaştırma yüzdesi ise 0,65 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.