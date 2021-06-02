En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan verilere göre; Eskişehir, Suriyelilerin yaşadığı en az iller listesinde 73’üncü, yani 8’inci il olarak yerini aldı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Geçici Koruma kapsamında; Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, en az Suriyeli vatandaşların yaşadığı iller arasında yer aldı. İl sırasına göre 73’üncü olan kent, en az Suriyelilerin yaşadığı illere arasında 8’inci sırada yerini buldu.
Verilere göre; Eskişehir’de 5 bin 609 Suriyeli yaşarken, Kayıtlı Suriyeli Nüfusu ile il nüfusunun karşılaştırma yüzdesi ise 0,65 oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.