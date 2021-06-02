Ortaokul öğrencilerinden örnek proje İklim değişikliğinin olumsuz etkileri hakkında farkındalık oluşturmak, dünyayı korumanın önemini kavramak ve çevre bilinci geliştirmek amaçlanıyor

Türkiye’nin farklı illerinden ortaokul öğrencileri, “İklimimize Sahip Çıkalım” eTwinning projesi ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileri hakkında farkındalık oluşturmak, dünyayı korumanın önemini kavramak ve çevre bilinci geliştirmek amacıyla birçok etkinlik yaptı.

Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu ile Aydın Köşk Çiftlik Ortaokulu'nun kuruculuğunu üstlendiği “İklimimize Sahip Çıkalım” eTwinning projesi ile, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 8 öğretmen ve 5, 6 ve 7. sınıfta okuyan 36 öğrenci ile birçok çalışma yürüttü. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri hakkında farkındalık oluşturmak, dünyayı korumanın önemini kavramak, çevre bilinci geliştirmenin amaçlandığı ve Kasım ayından Mayıs ayına kadar süren projede öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak amacıyla evlerinde bulunan atıklardan çeşitli eşyalar tasarladı.

Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı projede iklim temalı resim yarışması düzenlendi, istasyon tekniği ile Dünya'ya mektup yazıldı, akrostiş şiir yazıldı, ağaç dikildi ve Dünya Günü kutlandı. Bu etkinliklere ek olarak öğrenciler, proje boyunca güvenli internet kullanımının üzerinde durarak önemli gün ve haftaları da unutmadı.



Evlerindeki atıklardan çeşitli eşyalar tasarladılar

Projede final çalışması olarak öğrenciler evlerindeki atıklarla cüzdan, kalemlik, kuş yuvası, diş fırçalık, kalem tutacağı, yiyecek kapları gibi ürünler tasarladı. Toplamda 13 ortak ve işbirlikçi ürünle projeyi tamamlayan öğretmen ve öğrenciler projenin istenilen hedefe ulaşmasından dolayı çok memnun olduklarını belirtirken, öğrenciler bundan sonra daha bilinçli davranarak dünyayı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler.

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