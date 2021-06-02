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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücülere trafikte bilgilendirme eğitimi verildi

İHA

Sürücülere trafikte bilgilendirme eğitimi verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini arttırmak amacıyla araç sürücülerine bilgilendirme eğitimleri verdi.
Eğitimler, Bursa Yolu Uygulama Noktası Yaşam Tüneli Projesi Çadırı ve Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivrihisar Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk alanlarında trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yapıldı. Ekipler, 38 araç sürücüsüne emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve aşırı hız konularını kapsayan eğitim videoları izletti, 77 sürücüye bilgilendirme eğitimi verdi.
Eğitim faaliyeti kapsamında sürücülere ve araç içerisinde bulunan çocuklara eğitici materyaller dağıtıldı. Sürücüler, yapılan eğitimlerden dolayı memnuniyetlerini bildirerek eğitimlerin devam etmesini istedi.
Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada eğitimlerin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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