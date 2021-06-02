Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının polisi bypass etmek için toplu uyuşturucu madde satışı yerine küçük parçalarla ara sokaklarda uyuşturucu madde sattıklarına ilişkin bilgi edinildi. Yapılan çalışmalar sonucu Zafer, Fevzi Çakmak, Şarhöyük ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan 5 adreste eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 5 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan talimatlar gereği ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21,39 gram bonzai, 0,41 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 27 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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