Göçükte kardeş öldü ağabey ağır yaralı Ağıllarına su getirmek isteyen ağabey kardeş göçük altında kaldı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonrasında ağabey ağır yaralanırken, kardeşi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Günyüzü ilçesi Gümüskonak Mahallesi Yenipınar Mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık için yeni ağıl yaptıracak olan ağabey U.A. ile kardeşi B.A., dağdan su getirmek için yaptırdıkları yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura boru döşemek için girdi. Bu sırada meydana gelen toprak kayması sonucunda ağabey ile kardeşi göçük altında kaldı. Kazı yapan iş makinası operatörü ve yanlarında bulunan çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayı duyan köy halkı kısa sürede belirtilen alana geldi. Kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeyen köylüler, kendi imkanları ile ağabey U.A. ile kardeşi B.A.’yı bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralanan kardeş Birkan Akansel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağabey U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.