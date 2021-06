Ayrıldığı nişanlısı tarafından sürekli olarak rahatsız edilen ve ölüm tehditleri alan 28 yaşındaki Melahat U., alınan uzaklaştırma kararına rağmen yaşadığı korku ve endişe yüzünden günlük hayatına devam etmekte zorluk yaşadığını anlattı, yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir'de yaşayan Melahat U., aynı yaşta olduğu eski nişanlısı ile yaklaşık 6 yıl önce tanıştı. İki yıl kadar nişanlı kaldıktan sonra genç kadın, kendisini aldattığını öğrendiği eski nişanlısı Uğur Y.’den ayrılma kararı aldı. Ayrıldıktan sonraki 2 yıl içerisinde Uğur Y, genç kadını rahat bırakmadı. Melahat U.’yu evinden iş yerine kadar takip etti, bununla da kalmayıp ölüm tehdidi içeren mesajlar attı. Evinin kapısına kadar gelip genç kadını darp etmeye çalıştı. Bu olaylar üzerine Melahat U., başta korksa da sonrasında polise gidip şikayetçi oldu. Çıkarılan 1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen eski nişanlısı Uğur Y., genç kadına tehdit içerikli mesajlar atmaya devam etti. Bunun üzerine yetkili mahkeme tarafından 3 aylık bir başka uzaklaştırma kararı daha çıkarıldı. Alınan son uzaklaştırma kararının bitmesinden endişe duyan Melahat U., daha sonrası için ne yapacağını bilmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istediğini dile getirdi.



“Hayatında başka biri olsa bile benim peşimi bırakmıyor, sürekli rahatsız ediyor”

Eski nişanlısının kendisini bir takıntı haline getirdiğini anlatan Melahat U., yaşadığı olayları ve maruz kaldığı tehdit içerikli söylemleri anlattı. Can güvenliğinden endişe ettiğini aktaran genç kadın, “56 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 2 yıl kadar nişanlı kaldık, 2 yıl önce de beni aldattığı için ayrıldık. Daha sonra beni bir takıntı haline getirdi. Hayatında başka biri olsa bile benim peşimi bırakmıyor, sürekli rahatsız ediyor. Benim başka bir hayat kurmama izin vermiyor. Hiçbir şekilde peşimi bırakmıyor, sürekli takip ediyor. Tehdit ediyor. Tedbir kararı aldırdım halen korkuyorum çünkü tehditler savurduğu mesajlar atıyor. Can güvenliğimden endişe ediyorum” diye konuştu.



Kendisini koruyabilmek için evinin kapısına 6 farklı kilit taktırdı

Uğur Y. tarafından uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet dolayısıyla kendi çapında önlemler almaya çalıştığını belirten Melahat U., evinin kapısına 6 farklı kilit yaptırdığını, bu sayede gerçekleşen bir olayda darp edilmekten kendisini koruyabildiğini aktardı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç kadın, “En başında korktuğum için şikâyet etmedim. Daha fazla zarar verebileceğini düşündüm. İş çıkışlarımda beni takip edip sürekli onunla olmam için beni zorluyor. ‘Benim mesajlarıma neden cevap vermiyorsun?’, ‘hayatında biri mi var?’ diye sürekli rahatsız ediyor. Ölümle tehdit ediyor. Bana yazdığı mesajları siliyor. En son yazdığı mesajı ekran görüntüsü almıştım. Evimin kapısını zorlayarak girmeye çalıştı ancak giremedi. Bu durumda kapıda bekledi ve ben dışarı çıkamadım. Kapının önünde de darp etti. En son beni ölümle tehdit ettiğinde tedirgin oldum ve psikolojim bozuldu” ifadelerini kullandı.



“Uzaklaştırma kararına rağmen mesajlar atmaya devam etti”

Aldırdığı uzaklaştırma kararına rağmen kendisini takıntı haline getiren eski nişanlısının gerek farklı numaralardan gerekse ortak arkadaşları aracılığıyla kendisine ulaşmaya devam ettiğini belirten Melahat U., “Şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen mesaj atmaya devam etti. Mesajda ‘beni şikâyet etmişsin, iş yerine geleceğim, sana rahat vermeyeceğim, sana gününü göstereceğim’ gibi ifadeler kullandı. Uzaklaşma kararı bir aydı. Gelen mesajlar üzerine tekrardan gidip ikinci kez şikâyetçi oldum, bir gece de nezarette kaldı. Durumu ciddi görüp bu kararı üç aya uzattılar” dedi.



“Uzaklaştırma kararının süresi dolduğunda ne yapacağımı bilmiyorum, yardım istiyorum”

Hayatı boyunca bu şekilde tehdit edilmekten korktuğunu ve günlük hayatına devam edebilmek istediğini söyleyen genç kadın, aldığı uzaklaştırma kararlarının süreleri dolduğunda ne yapacağını bilmediğini, yetkililerden yardım istediğini dile getirdi. Melahat U., konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu üç aydan sonra ne yapacağım? Şu anda da tedirginim ama en azından ortada bir uzaklaştırma kararı var ve bir şey yapacağı zaman ceza alacağını biliyor. Belki bu onu durdurabilir ama ben her seferinde bu kararı uzatacak mıyım ya da bundan sonraki hayatımda sürekli tedirgin mi olacağım? Bu şekilde mi yaşayacağım? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şikâyet ettikçe daha çok tahrik olur, kinlenir diye korkuyorum. Evet, bu zamana kadar birçok şey yaptı, bir tek öldürmediği kaldı ama bundan sonra şikâyetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldım ama bu kararın süresi dolduğunda intikam almak amacıyla bana bir şey yapabilir diye korkuyorum. Uzaklaştırma kararının günlerini sayıyorum ‘şu kadar süre rahatım’ diye. Ama bu kararın süresi dolduğunda ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kişinin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum çünkü beni takıntı haline getirmiş. Yetkililerden yardım istiyorum, herhangi bir ceza almasını istiyorum. O kadar çok ifade verdim, o kadar çok tedbir ve mahkeme kararları var ki elimde buna rağmen halen tedirginim. Türkiye’de çok fazla kadın cinayeti oluyor ve ben onlardan biri olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum.”

