Aylar sonra spor salonları açıldı Kademeli normalleşmeyle birlikte kapılarını açan spor salonlarında yoğunluk başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan spor salonları kademeli normalleşmeyle birlikte açıldı. Açılan spor salonlarına talebin yoğun olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz aylarda kısmi kapanma kararıyla birlikte birçok işletmenin yanı sıra spor salonları da faaliyetlerini durdurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşmeyle 1 buçuk aydır kapalı kalan spor salonları açıldı. İdmanlarını uzun süredir aksatan vatandaşlar bu haberi sevinçle karışladı. Evde kalınan süre boyunca fazla kilolardan dolayı salon üyeliklerinde yoğunluk yaşandı.



“Şu an telefon trafiğimiz durmuyor”

Eskişehir’de spor salonunda yöneticilik yapan Ünzile Kaya, kademeli normalleşme kararının ardından yaşadığı mutluluğu paylaştı. Haftalardır açılma haberini bekleyen Kaya, kapanma sürecindeki yaşadıkları sıkıntıları “1 Haziran’da açıldık. Gerçekten çok mutluyuz. Üyelerimizin hepsini çok özlemişiz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Herkes hem psikolojik hem de sağlık açısından çok bunalmış. Bu süreçte çok zorlandıkları için sürekli ‘ne zaman? Açılacak’ gibi çok sorular aldık. Şu an telefon trafiğimiz durmuyor. Talepler çok güzel inşallah bu şekilde devam eder. 48 günlük kapanma sürecinde çok zorluklar yaşadık. Bütün işletmelerde olduğu gibi elektrik, su ve kira gibi ödemelerde sıkıntı çektik.” diye anlattı.



“Üyelerimizin hepsini çok fazla özlemişiz”

Salonda idman yapan üyelerini çok özlediğini ifade eden Ünzile Kaya, kapalı kaldıkları süre boyunca insanların çok sık kilo alıp vermesi gibi sorunlar yaşadığını dile getirdi. Pandemi nedeniyle de spor salonundaki alınan tedbirlerden bahseden Kaya, “Açılma sürecini büyük bir heyecanla bekliyorduk. Açılma umuduyla sürekli haberleri takip ediyorduk. Üyelerimizin hepsi geliyorlar ve biz çok mutlu oluyoruz. Üyelerimizin hepsini çok fazla özlemişiz ve onlarda bizi özlemiş. Aile gibi olduğumuz için sürekli iletişim halindeydik. Sürekli bize sorunlarını söylüyorlardı. Hiç dışarı çıkamadıkları için bu süreçte kimilerinin kilo aldıklarını, kimilerinin ise kilo verdiklerini söylüyorlardı. Dezenfektanlarımız zaten her yerde mevcuttu. Şu anda da her yere, dolapların içlerine kadar dezenfektan uygulaması yapıyoruz” diye konuştu.

