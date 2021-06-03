Eskişehir bölgede TÜFE oranı daha yüksek çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2021 ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıktı.

Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 artarken, bu oran Bursa, Bilecik, Eskişehir illerinin dâhil olduğu bölgede yıllık yüzde 16,69 ve aylık yüzde 1 arttı.

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