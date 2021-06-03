Karpal Tünel Sendromu’nda bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzm. Dr. Sibel Özdinç Varol: "Sinirlere ve sinir sistemine zarar veren koşullar Karpal Tünel Sendromu riskini artırabilir"

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzm. Dr. Sibel Özdinç Varol, Karpal Tünel Sendromu hakkında bilgilendirdi.

Karpal Tünel Sendromu’nun genellikle ellerin yorulduğuna işaret eden bir rahatsızlık olduğunu belirten Uzm. Dr. Varol, “İnsan elinin avuç içi kısmında yer alan, kemikler ve bağlar ile çevrili karpal tünelde bulunan ve median sinir adı verilen sinir üzerine baskı uygulanması el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve halsizliğe Karpal Tünel Sendromu adı verilir.” diye konuştu.

"Karpal Tünel Sendromu neden olur?" sorusuna yanıt veren Dr. Varol, şöyle konuştu:

“Sinirlere ve sinir sistemine zarar veren koşullar Karpal Tünel Sendromu riskini artırabilir. Örneğin diyabet gibi bazı kronik hastalıklar, sinir hasarına neden olabildiği için Karpal Tünel Sendromu’na yol açabilir. Romatoid artrit ve diğer enflamatuvar durumlar, bunlara ek olarak tiroid bozuklukları, böbrek yetmezliği ve lenfödem gibi bazı diğer tıbbi durumlar ve Obezite de Karpal Tünel Sendromu gelişmesi riskini artırabilir. Hamilelik ile doğrudan ilişkili olan Karpal Tünel Sendromu genellikle hamilelikten sonra kendi kendine iyileşir.”

BUNLARA DİKKAT

Karpal Tünel Sendromu’nu önlemek için etkili bir yöntemin henüz bulunamadığını belirten Dr. Varol, “Ancak eller ve bileklerdeki gerginliği asgari seviyeye indirmek için kullanılabilecek çeşitli stratejiler mevcuttur. Bunun için öncelikle daha gevşek tutmalı ve daha az güç ile kavrama yapılmalıdır. Çalışma esnasında gerekliyse klavyelerin tuşlarına daha hafif bir şekilde vurmak yararlı olabilir. Uzun süreli yazı yazmak gerekli olursa, büyük ve düzgün çalışan bir kalem kullanılmalıdır. Çalışmaya kısa ve sık aralar verilmelidir. Kullanılan klavye ve fare dirsek hizasının çok az altında tutulmalıdır. Eller ve kollar sıcak tutulmalıdır. Soğuk ortamlar el ağrısı ve sertliği geliştirme oranını yükseltir.” ifadelerini kullandı.

NASIL BELİRTİ VERİR

Karpal Tünel Sendromu’nun belirti ve semptomlarının genellikle yavaş başlayarak geliştiğini aktaran Dr. Varol, şunları kaydetti:

“Normal şartlar altında bireyler ilk olarak parmaklarında veya elinde karıncalanma ve uyuşma olduğunu fark ederler. Karpal tünel sendromunun belirtileri genellikle gazete, kitap, telefon veya direksiyon simidi gibi nesneleri tutarken ortaya çıkar. Etkileri yaygın olarak geceleri görülür. Bazı vakalarda hisler bireyi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Ellerde zayıflık ve güçsüzlüğün yanı sıra nesneleri elden düşürme Karpal Tünel Sendromu’nun bir başka belirtisidir.”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Karpal Tüneli Sendromu’nun tedavi edilmediği durumlarda ellerde kalıcı sinir ve kas hasarının ortaya çıkabileceğini dile getiren Dr. Varol, tedavi yöntemlerine ilişkin de şunları aktardı:

“Tedavi süreci semptomlar başladıktan sonra mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Erken teşhis durumunda cerrahi olmayan yöntemler ile tamamlanabilir. Sendromun ilk aşamalarda, bireyin elleri dinlendirmek için daha sık aralar vermesi, semptomları daha da kötüleştiren aktivitelerden kaçınma, şişliği azaltmak için soğuk kompres uygulanması gibi çeşitli basit önlemler sorunu kendiliğinden ortadan kaldırabilir. Daha ileri aşamalarda göz önüne alınabilecek diğer tedavi seçenekleri arasında Fizik tedavi, bileklik yani bilek splinti, ilaçlar gibi tedaviler uygulanır daha ileri aşamada cerrahi müdahalede bulunulur”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.