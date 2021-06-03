Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine başlıyor.

Kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenecek olan spor etkinliklerine, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Kentpark’tan start verilecek. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştirilecek spor etkinlikleri, sosyal mesafe kurallara uygun olarak yapılacak. Etkinlikler her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08:0009:00 saatleri arasında Kentpark’ta, pazartesi ve çarşamba günleri 09:0010:00 saatleri arasında Selami Vardar Parkı’nda; salı ve perşembe günleri 08:0009:00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda, 09:0010:00 saatleri arasında da Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Sabah sporu etkinliğine katılmak isteyen vatandaşların pandemi koşulları nedeniyle matını, havlusunu ve suyunu getirmesi gerektiğini belirten yetkililer, tüm kadınları yapacakları spor etkinliğine davet etti.

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