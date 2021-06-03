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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçük altında vefat eden kardeş son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Göçük altında vefat eden kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de, toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki kardeşten hayatını kaybeden Birkan Akansel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Günyüzü’ne bağlı Gümüşkonak mahallesi Yenipınar mevkiinde meydana gelen olayda, dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada çukurdan iş makinesiyle çıkarılan toprağın kaymasıyla göçük altında kalan Akansel kardeşlerden küçük olan Birkan Akansel hayatını kaybetti, ağabeyi ise ağır yarandı.
Toprak altında kalarak can veren ve Günyüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akansel'in kardeşi olduğu belirtilen Birkan Akansel, büyük bir kalabalık eşliğinde öğlen namazına müteakip Gümüşkonak mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; İlçe Kaymakamı Burak Akeller, Belediye Başkanı Menderes Durgut, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'in yanı sıra, aile üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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