Tepebaşı’nda parklar yenileniyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki 518 parka yenilerini eklemek üzere çalışmalarına devam ederken, Batıkent Mahallesi’ndeki 8 bin 500 metrekarelik Aktepe Park’ındaki yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, 2020 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 329 bin 641 metrekarelik 518 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren belediye, yeni parkların yapımına ve mevcut parkların yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Batıkent Mahallesi Aktepe Parkı’nda yenileme çalışmaları

Mevcut parkların yenileme çalışmaları kapsamında Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak üzerinde bulunan, 8 bin 500 metrekarelik alana sahip Aktepe Parkı’nın yenileme çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen yenileme çalışması ile çocukların ve yetişkinlerin fiziksel aktivite yapabilecekleri ve huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacak fonksiyonlar kazandırarak park revize edilecek. Yapılan çalışmalar neticesinde Aktepe Parkı’nın basketbol sahası yenilenecek, bir adet oyun grubu yenilenecek, bir adet ilave çocuk oyun alanı yapılacak, kondisyon aletleri ilave edilecek, piknik masası ve banklara yer verilecek ve aydınlatma ile sulama sistemleri yenilenecek.



Başkan Ataç: İnsanımız yeşil alanları seviyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek. Yenilenen park alanlarımız kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini ifade etti.

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