CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak´ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi´ndeki toplantının ardından bölgedeki fabrikaları ziyaret etti. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Öztrak ve beraberindekiler daha sonra Ulus Anıtı, İsmet İnönü-1 Caddesi´ndeki esnafları dolaşarak sohbet etti. Ardından iş insanı Erol Tabanca´nın kurucusu olduğu ödüllü Odunpazarı Modern Müze´yi gezen Öztrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen´i de makamında ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-
2021-06-03 19:10:04
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