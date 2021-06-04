Açılan sanal oyun salonlarının tadı tuzu yok Okullar kapalı oyun salonları boş

Uzun süre kapalı kalan ve büyük umutla açılan oyun salonları, okulların kapalı olması nedeniyle umduğu müşteri potansiyeline ulaşamadı.

Oyun salonları diğer işletmeler gibi geçtiğimiz salı gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Büyük umutlarla açılan sanal oyun salonları, umduğu müşteri potansiyelini yakalayamadı. Öğrenci şehri olan Eskişehir’deki sanal oyun salonların işlerinin düşük olmasında en büyük etkenin, ülke genelinde üniversitelerin halen kapalı oluşu ve liselerin haftaya açılacak olması olarak gösteriliyor.

Kapanmadan önceki günlük cironun altıda birini yapabildiğini ifade eden oyun salonu işletmecisi Sedat Serdar Abacıoğlu, günlük kazancında ciddi düşüş yaşadığını, bunun nedenin ise okulların uzun süre kapalı oluşuna bağladığını ifade etti. Sedat Serdar Abacıoğlu, “Dükkânımızı açtık, fakat işlerimiz çok düşük. Eskiden olsa en azından okul çıkış saatlerinde dükkânımızda oturacak yer olmazdı. Uzun süre sonra açıldı dükkânımız. Ben açılmanın ardından oyun tutkunlarının dükkânımızda oyun oynamak için geleceğini düşünüyordum. Eskiden 300 lirayla günü kapatıyorduk, şimdi 50 lirayla günü kapattığımız oluyor. Elektrik faturamızı karşılasak yeterli diye bakıyorum. İnşallah işlerimiz kısa zaman da düzelir” diye konuştu.

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