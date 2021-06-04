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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en yeşil OSB’si Eskişehir’de

İHA

Türkiye’nin en yeşil OSB’si Eskişehir’de

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Türkiye’nin En Yeşil OSB’si” seçilen organize sanayi bölgesi olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini, çevreye ve yeşile verdikleri önemi ileri boyutlara taşıdıklarını belirtti.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Küpeli çevrenin korunması hususunun kendileri için en hassas konulardan biri olduğunu yönetim, idari personel ve bu konuda çalışan tüm birim yetkilileriyle sanayi kuruluşlarına yönelik denetim çalışmalarında her zaman destek olduklarını belirtti.
Türkiye’nin en yeşil OSB’si Eskişehir’de
Başkan Küpeli Türkiye’nin en çevreci OSB’lerinden biri olarak çevre konusunda yapmış oldukları çalışmalar hakkında ise şunları söyledi:
“Türkiye’nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olarak büyüme trendi içinde bizim için hiç kuşkusuz en önemlisi çevreci bir OSB olmamız ve bu konudaki uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalardır. Bu konudaki çabalarımızın ilk güzel sonucunu, geçmiş yıllarda dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin en Yeşil OSB’si” seçilerek görmüştük. Sonraki yıllarda çevre konusundaki çalışmalarımızı her yıl daha da geliştirerek sürdürdük. Çevreye ve yeşile verdiğimiz önemi daha ileri boyutlara taşıdık. Eskişehir OSB olarak, Avrupa Birliği projesi kapsamında yabancı ortaklarımızla çok başarılı ve örnek gösterilen simbiyoz projesini tamamladık. Bu projemizi yerelde ise
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızla daha ileri boyutlara taşıdık ve OSB’mizdeki sanayi kuruluşlarımız arasında simbiyozun uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye’de “Yeşil OSB Uygulama Projesi” kapsamında 346 organize sanayi bölgesi arasında pilot OSB seçildik. Yeşile ve çevreye önem veren bir organize sanayi bölgesi olarak ağaç sayısını ciddi şekilde artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılı ve önceki yıllarda ciddi miktarda ağaç diktik. Sadece 2020 yılında 15 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Geleceğe Nefes” kampanyasına katılarak ciddi miktarda yeni fidanı topraklarımızla buluşturduk. OSB’de yapılaşmaya açtığımız tüm yeni alanlarda yoğun bir ağaçlandırma çalışmasına devam ediyoruz. Her yıl binlerce yeni ağaç dikiyor ve yeşillendirme çalışması yapıyoruz. Bu arada çevre faaliyetlerimizi sürekli geliştirmeye devam ettik.”
‘‘Çevreye verdiğimiz önemin en güzel örneği’’
EOSB Başkanı Nadir Küpeli, ayrıca, “Yeşil OSB, ödülü bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Atıksu Arıtma Tesisi, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleriyle her yıl hızla büyüyen Eskişehir OSB bölgesinin artan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, planlanan yeni yatırımlarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. 2009 yılında kurulan ESART A.Ş.’nin zamanla kapasitesini arttırdık. Bu merkezin bünyesinde bir çevre laboratuvarı kurduk ve onu akredite ettirdik. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 563 sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak alıcı ortam kalitesinde, standartlara uygun deşarjını sağlayarak, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde tüm Türkiye’de geçerliliği olan “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” yanı sıra enerji teşviki almaya hak kazandık. Her yönüyle örnek ve modern bu tesisimiz sayesinde sanayi kuruluşlarının atık suları en yüksek kalitede arıtılarak, kullanma suyuna yakın bir su elde edilerek, tekrar doğaya bırakılmaktadır. Ayrıca bu tesisimizde arıtma sonrasında ortaya çıkan atıklarımız 7 yıl sonra tehlikesiz atık statüsüne kavuşmuş olup, bu sayede ciddi bir kazanım sağlanmıştır. Bu hayati tesisimiz ortaya koyduğu standartlar OSB Yönetimi olarak çevreye verdiğimiz önemin güzel bir örneği olduğunu düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.

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