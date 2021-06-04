Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeterli delege katılımı olmaması nedeniyle ertelendi.

TFF 1. Lig’i son sırada tamamlayarak küme düşen Eskişehirspor’da yönetim, haziran ayında kongreye gitme kararı almıştı. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, delegelerin yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle 11 Haziran Cuma gününe ertelendi. Yaklaşık 350 milyon liralık borç nedeniyle mali açıdan sorun yaşayan kulüpte, haftaya yapılacak olan kongrede başkan adayı çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

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