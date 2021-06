İlkokul öğrencileri içlerindeki yabancıyı yazılarıyla keşfetti “Zuzu” yönlendirdi, onlar içlerindeki yabancıyı keşfetti

Ali Koç her şeyi anlattı!

Çocuklardaki üretken yazarlık becerilerinin geliştirilmesi amaçlanan projeye Eskişehir’den Reşat Benli İlkokulu da katıldı.

Türkiye ve Avrupa’dan öğrencilerin katılım sağladığı “Zuzu Says Writing Time” isimli etkinlik ile çocukların zihinsel gelişimini hızlandırmak ve içlerindeki yabancıyı keşfetmek amacıyla Zuzu isimli kukla üzerinden öğrencilere görevler vererek hayal güçleri ile hikâyeler yazmaları sağlandı. Proje ile ilgili olarak bilgi veren Reşat Benli İlkokulu 1H Sınıf Öğretmeni Sümeyra Gülmüş, üretken yazarlığın, normalde var olmayan, ancak belirli tekniklere dayalı olarak gerçekleşmesi muhtemel olaylar veya durumlar hakkında yazmak olduğunu anlattı. Gümüş, "Düşünceleri ve hayalleri yazmak son derece rahatlatıcı ve önemli bir faaliyettir. Yazmak zihnin gelişmesine yardımcı olurken, çocukların kaliteli zaman geçirmesine de yardımcı olur. Kendini doğru ifade edebilen, doğru ve etkili yazabilen çocuklar, yaşamda söz sahibi olabilecek ve öz yeterliklerini gerçekleştirebilecekler. Ünlü yazar Marguerite Duras, ‘İnsan içinde bir yabancı barındırır; yazmak o yabancıya ulaşmaktır ’demişti. Projemiz de çocukların kendilerini tanımalarına ve içlerindeki yabancıya ulaşmalarına olanak sağlayacak. Projemizde çocukların kendini ifade etme becerilerini geliştirecek üretken yazarlık atölyeleri yer alıyor.”



"Projenin bileşenlerinden biri olmaktan çok mutluyuz"

Projeye Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan da katılımlar olduğunu dile getiren öğretmen Sümeyra Bulmuş, “10 Türk, 3 yabancı okul ortaklı Zuzu Says isimli projemizde Zuzu isimi sevimli kuklamızın her ay öğrencilerimize verdiği görevler doğrultusunda hayal güçlerini kullanarak hikâyeler yazmaları sağlandı. Öğrencilerimiz bu süreçten son derece keyif aldı, eğlenerek yazdı ve bir yandan sözcük dağarcıklarını da geliştirdi. Eskişehir Reşat Benli İlkokulu 1 H sınıfı olarak biz de bu projenin bileşenlerinden biri olmaktan çok mutluyuz. Proje kurucularımıza ve bizden desteğini esirgemeyen okul idarecilerimize teşekkür ederiz" dedi.

