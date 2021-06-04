Başkan Ataç: “Çevreyi koruyan tüm çalışmaların yanındayız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç, “Çevre sorunları karşısında örnek bir belediye olarak çevreyi koruyan tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklamasında, çevre sorunlarına dikkat çekerken çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağını kaydetti. Başkan Ataç, mesajında, “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı da sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Parlamentosu’nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, 2008 yılından bu yana Avrupa’da yürütülen önemli bir eylemdir. Taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesi güncellenirken, 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma hedefimizi yüzde 23’ten yüzde 40’a yükselttik. Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Merkezimiz, 17 küresel hedefi gerçekleştirmeye yönelik 2030 gündemi için çalışmalarına devam ediyor ve çevre konulu çalışmalarımızın merkezini oluşturuyor. Hizmet binamızdaki güneş enerjisi panellerimiz ile enerji üretirken tasarruf sağlıyoruz. Öte yandan 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Bu gayretlerimiz neticesinde Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişehir’de alan ilk belediye oldu. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığı kazanması için okullarda gerçekleştirdiğimiz çevre bilinci konulu eğitimlere 2010 yılından bu yana devam ediyoruz. Ayrıca Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi ile de çocuklarımıza çevre bilinci aşılamayı sürdürüyoruz. Çevre sorunları karşısında örnek bir belediye olarak çevreyi koruyan tüm çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor, hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum” sözlerini kullandı.

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