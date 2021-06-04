Başkan Ataç: “Çevreyi koruyan tüm çalışmaların yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç: “Çevreyi koruyan tüm çalışmaların yanındayız”

İHA

Başkan Ataç: “Çevreyi koruyan tüm çalışmaların yanındayız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç, “Çevre sorunları karşısında örnek bir belediye olarak çevreyi koruyan tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklamasında, çevre sorunlarına dikkat çekerken çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağını kaydetti. Başkan Ataç, mesajında, “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı da sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Parlamentosu’nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, 2008 yılından bu yana Avrupa’da yürütülen önemli bir eylemdir. Taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesi güncellenirken, 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma hedefimizi yüzde 23’ten yüzde 40’a yükselttik. Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Merkezimiz, 17 küresel hedefi gerçekleştirmeye yönelik 2030 gündemi için çalışmalarına devam ediyor ve çevre konulu çalışmalarımızın merkezini oluşturuyor. Hizmet binamızdaki güneş enerjisi panellerimiz ile enerji üretirken tasarruf sağlıyoruz. Öte yandan 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Bu gayretlerimiz neticesinde Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişehir’de alan ilk belediye oldu. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığı kazanması için okullarda gerçekleştirdiğimiz çevre bilinci konulu eğitimlere 2010 yılından bu yana devam ediyoruz. Ayrıca Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi ile de çocuklarımıza çevre bilinci aşılamayı sürdürüyoruz. Çevre sorunları karşısında örnek bir belediye olarak çevreyi koruyan tüm çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor, hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs üzerinde tabanca ile yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs üzerinde ...
İlkokul öğrencileri içlerindeki yabancıyı yazılarıyla keşfetti “Zuzu” yönlendirdi, onlar içlerindeki yabancıyı keşfetti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri içlerindeki yabancıyı yazılarıyla ...
Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
YEREL HABERLER Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
Türkiye’nin en yeşil OSB’si Eskişehir’de
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yeşil OSB’si Eskişehir’de
Dünya çevre gününde ESO’dan yeşil sanayi hamlesi
YEREL HABERLER Dünya çevre gününde ESO’dan yeşil sanayi hamlesi
Engelliler Montaj Atölyesi’ne tam not
YEREL HABERLER Engelliler Montaj Atölyesi’ne tam not
Açılan sanal oyun salonlarının tadı tuzu yok Okullar kapalı oyun salonları boş
YEREL HABERLER Açılan sanal oyun salonlarının tadı tuzu yok Okullar ...
Sifon limonatalar tezgâhlarda yerini aldı Portakal, limon, şeker, karbondioksit ve suyun karışımından hazırlanıyor Geçen seneye göre fiyatı yüzde 50 arttı
YEREL HABERLER Sifon limonatalar tezgâhlarda yerini aldı Portakal, ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de
Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 433 bini geçti
YEREL HABERLER Eskişehir’de yapılan aşı sayısı 433 bini geçti
Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Düğün hazırlıkları başladı, saatçilerin yüzü güldü
(ÖZEL) Eskişehir'in tek çarık ustası Gaziantep'ten Eskişehir'e taşında, kurduğu tezgahta çarık yapmaya başladı Turizm sezonu açılınca talep de artmaya başladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehir'in tek çarık ustası Gaziantep'ten ...
(ÖZEL) Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı Nikâh ve düğünlere belli şartlarla izin verilmesi düğünlerde sahne alan müzisyenlerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı Nikâh ...
Eskişehir´de su kanalı kazısında ölen Akansel toprağa verildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de su kanalı kazısında ölen Akansel toprağa ...
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde (2)
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1’i ...
Tepebaşı’nda parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda parklar yenileniyor
Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi OSB Yaşam Merkezi sosyal ve kültürel açıdan Eskişehir’in yeni çekim merkezi olacak Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: “Eskişehir OSB’nin sosyal dokusunu geliştirecek”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları ...
Göçük altında vefat eden kardeş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Göçük altında vefat eden kardeş son yolculuğuna ...
CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde
Çukurhisar İlkokulu’ndan ‘Sanal Gerçekçilik Laboratuvarı’ kuruldu
YEREL HABERLER Çukurhisar İlkokulu’ndan ‘Sanal Gerçekçilik ...
ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Köse'ye yeni görev
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret ...
Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu başlıyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda parklarda sabah sporu başlıyor
Odunpazarı’nda müzeler açılıyor
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda müzeler açılıyor