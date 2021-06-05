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(Özel) Büyükşehir'in servis esnafını mağdur ettiği iddiası Bir firmanın 75 servis plaka ihalesinin 65'ini İstanbul merkezli bir işletmeye vermesi esnafın tepkiye sebep oldu Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer: "Eskişehirli esnaf varken dışarıdan gelenlere ihale vermesi akıl almaz bir olay" "İhalenin iptali için esnafımız adına hukuk mücadelesini başlatmış bulunuyoruz" "Belediyelerin asıl amacı esnafına ve halkına hizmettir, onlardan para kazanmak değildir" "Yapılan ihale sonucunda mağdur olan 65 şoför araçlarını evlerinin önlerine çekti"

İHA

(Özel) Büyükşehir'in servis esnafını mağdur ettiği iddiası Bir firmanın 75 servis plaka ihalesinin 65'ini İstanbul merkezli bir işletmeye vermesi esnafın tepkiye sebep oldu Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer: "Eskişehirli esnaf varken dışarıdan gelenlere ihale vermesi akıl almaz bir olay" "İhalenin iptali için esnafımız adına hukuk mücadelesini başlatmış bulunuyoruz" "Belediyelerin asıl amacı esnafına ve halkına hizmettir, onlardan para kazanmak değildir" "Yapılan ihale sonucunda mağdur olan 65 şoför araçlarını evlerinin önlerine çekti"

Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Organize Sanayi Bölgesindeki bir firmanın 75 servis plaka ihalesinin 65'ini İstanbul merkezli bir işletmeye vermesine tepki gösterirken, hukuki süreci başatlıklarını belirtti.
26 Mayıs tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firmanın 75 tane servis plakası ihalesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul merkezli bir firmaya verildi. Gerçekleşen ihale Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası’nın tepkisine neden oldu. Başkan Abdurrahman Yüceer, ihale sonucunda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda yaklaşık 8 ile 10 milyon lira arasında bir ücretin kasasına gireceğini ve bundan dolayı İstanbul merkezli şirkete ihaleyi verdiğini öne sürdü. Mağdur olan esnafın arkasında olduklarını dile getiren başkan Yüceer, gerekli hukuki süreci de başlattıklarını ifade etti. Konuyla alakalı konuşan Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, “Malumunuz ülkemiz 2020 yılının başından beri ülkemiz salgınla mücadele ediyor. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen servisçi esnafı oldu. Bu kötü günleri metanetle geçirmeye çalışırken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayının 26’sında 75 adet ‘S’ plakası ihalesiyle karşılaştık. Diğer illerde belediye başkanları çeşitli desteklerle servisçi esnafını ayakta tutmaya çalışırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi servisçi esnafı ile hiç iletişime geçmemiştir. Belediyelerin asıl amacı esnafına ve halkına hizmettir, onlardan para kazanmak değildir. Eskişehir Büyükşehir Belediye’sinin son yaptığı ihale şehrimizde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın iş için İstanbul şirketlerine ısmarlama ‘S’ plaka tahsisini yapmıştır. Bu ihale, bu şehrin yüzlerce evladını işsiz bırakıyor. Belediyenin ‘S’ plakalı esnafına aldığı düşmanca tavrı anlamış değiliz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gibi milyarlarca bütçesi olan bir yapının çıkacak olan plakadan 8 ile 10 milyon arasında değişen bir getiri için yaptığı bu ihale İstanbul şirketlerinin Eskişehirli esnafları katletmesine izin vermektir. Biz Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası olarak, belediyenin çıkarmış olduğu kiralı ‘S’ plakalarının iptali için esnafımız adına hukuk mücadelesini başlatmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin de yaptığı bu yanlıştan dönmesini istiyoruz” diye konuşarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

65 aile mağdur olacak
Yapılan ihale sonucunda mağdur olan 65 şoförün araçlarını evlerinin önlerine çekip ne yapacaklarını bilmediklerinin altını çizen Abdurrahman Yüceer, bu karardan dönülmediği takdirde şoförlerin ailesiyle birlikte mağduriyet yaşayacağını belirterek şunları anlattı.
“Bu ihale 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılması gerekiyordu, fakat 17 günlük kapanmadan dönemi girdiği için 26 Mayıs tarihinde yapıldı. Biliyorsunuz pandeminin büyük bir bölümünde okullar kapalı kaldı. Esnafımız bundan kaynaklı bir mağduriyet yaşıyor, bir de bunun üzerine 65 tane o fabrika çalışan esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Çükü gidebilecekleri işleri yok. Zaten pandemi dolayısıyla durma noktasına gelen birçok işletmede servis sayısı azaltılmıştı bunun üzerine 65 adet servis esnafımız mağdur oldu. Bu arkadaşlar evlerinin önüne araçlarını park edip, bekleyecekler. Bu kararın maliyetle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Buradaki tek amaç belediyenin servisçi esnafından para kazanması. 8 ile 10 milyon arasında değişen bir rakam belediyenin kasasına girecek. Ama belediye şöyle bir yanlış yapıyor, Eskişehirli esnaf varken dışarıdan gelenlere ihale vermesi akıl almaz bir olay. Kesinlikle hukuki süreci devam ettireceğiz. Biz burada mağdur olan esnafımızın arkasındayız. Çünkü bu 65 kişinin tek başına değil ailesiyle birlikte mağdur olduğunu biliyoruz. Böyle düşündüğümüz korkunç bir sayıya ulaşıyor. Biz kesinlikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yanlıştan dönmek istiyoruz.”

“Eskişehir'e yeterliyiz”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ihale hakkında konuşan şoförlerden Mehmet Durul, belediyenin daha önce de bahsi geçen ‘S’ plakaları satmak istediğini ve buna karşı çıkarak durdurduklarını dile getirdi. Eskişehirli servisçiler olarak bütün şehre yeteceklerinin altını çizen Durul, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu kararı alarak kendi esnafını mağdur etmiştir. Bizim tepkimiz 6770 tane plakanın bir kişiye verilmesinden ötürüdür. Bu firma İstanbul firması. Belediyenin para kazanma şartı için yaptığı bu ihaleden önce satış işlemi yapmak istedi, fakat biz oda olarak bunu durdurduk. Kiralama bedeli olarak ihaleye sundu. Belediyenin yaptığı bu işten bir an önce dönmesini istiyorum. Çünkü biz burada Eskişehir'in kendi esnafıyız. Dışarıdan İstanbul'dan veya da başka bir şehirden gelip onlara iş hakkı tanımak belediyenin kendi etrafında yaptığı bir zulümdür bence. Eskişehir servisçiler bir olarak Eskişehir'e yeterliyiz” diye konuşarak duruma olan tepkini ifade etti.

“Eskişehir halkı kazansaydı”
Bir başka şoför Lütfü Yalçın ise, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararın ‘Eskişehir esnafını’ küçük düşürdüğünü söyledi. Yalçın, ihalenin İstanbullu şirkete verilmesi durumunda bir çok servisin boşa çıkacağını aktararak, şöyle konuştu;
“Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararı duyduk ve çok rahatsız olduk. Başka firmalara plakalar vermesi, Eskişehir esnafını çok ezgin duruma düşürdü. Onları plaka vererek ne yapmak istedi biz anlayamadık. Biz Eskişehir'e yeterdik. Büyük firmalara 6070 tane plaka vermesi buradaki esnafın çok zoruna gitti. Eskişehir halkı kazansaydı. Bu karar buradaki arabaların boşa çıkmasına, başka fabrikalarda iş aramasına, arabayı kapının önüne çekip yatmasına neden olur. Eskişehir esnafına zarardır bu.”

"Şoförler borç ödüyor"
Diğer bir servis şoförü olan Burhan Çelik da mağduriyetin diğer bir boyutuna değindi. Araçlarının eskidiğini ve model yükselttiklerini ve bundan dolayı birden çok şoförün borç ödediğini belirten Çelik, eğer bu dönemde çıkarılma olursa mağduriyetin fazla olacağını ifade etti. Burhan Çelik “6070 tane araba var. Arabaların çoğu da şoförlere ait. Borçlandık, model yükseltmek için, modelli istediler. Bu iş çıkınca hepimiz mağdur durumdayız. Çoğumuzun borcu var, arabalar boşa çıkacak 6070 araba az değil. Bu firmanın yan sanayileri var 20 30 tane de orada araba var, yani 80 tane araba garanti var. Hepsi boşa çıktığı zaman çok mağdur durumdayız, yani bu işin bir an önce çözülmesini yetkililerden rica ediyoruz” diye konuşarak durumun çözülmesini istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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