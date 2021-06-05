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Eskişehir’de ‘Sıfır Atık’ hayatımızda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik; “Eskişehir halkı olarak 103 bin 846 ton atığı ekonomiye geri kazandırdık” "Eskişehir, Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerinin başında geliyor"

İHA

Eskişehir’de ‘Sıfır Atık’ hayatımızda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik; “Eskişehir halkı olarak 103 bin 846 ton atığı ekonomiye geri kazandırdık” "Eskişehir, Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerinin başında geliyor"

– Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir halkı olarak 103 bin 846 ton atığı ekonomiye geri kazandırıp bu sayede 966 bin 36 adet ağacı kesilmekten kurtardıklarını belirterek, "Özetle, 'Eskişehir’de Sıfır Atık Hayatımızda' diye belirtti.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Eskişehir Valilik Meydanında çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törene, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ile kurum çalışanları katıldı. Müdür Çelik, burada yaptığı konuşmada, çevrenin önemine dikkat çekerek bu alanda yapılan çalışmaları anlattı. Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar Eskişehir halkı olarak 103 bin 846 ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığını ve bu sayede 966 bin 36 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığını kaydeden Çelik, "Bu çalışmalar ile 375 milyon 901 bin 728 kilovat elektrik enerjisinden, 1 milyon 587 bin 824 metreküp sudan ve 323 bin 517 varil petrolden tasarruf sağladık. Yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü kesilmekten kurtarılan ağaçları temsilen binlerce fidanı da toprakla buluşturacak ve “Sıfır Atık Kazanımları Ormanı”mızı oluşturacağız. Özetle, “Eskişehir’de Sıfır Atık Hayatımızda” diyebiliriz” dedi.
Müdür Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile aynı politikaları izlediklerini belirterek, “Ülkemizde geçmişten süregelen çevre sorunlarına karşın geliştirilen etkin çevre politikaları sayesinde, bir yandan büyük sanayi atılımları gerçekleştirilmiş, bir yandan da büyük ölçekli çevre yatırımları yapılarak çevrenin korunması adına önemli işler başarılmıştır. İl Müdürlüğü olarak şehrimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın stratejileri doğrultusunda aynı bütüncül ve etkin politikalar izlenmektedir” diye aktardı.

“Eskişehir halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışıyoruz”
Eskişehir’in birçok özelliği ile Türkiye’nin en yaşanabilir kentlerinin başında geldiğini vurgulayan Hikmet Çelik, “Şehrimiz, büyük sanayi işletmelerini barındıran bir şehir olmakla birlikte havası, suyu ve verimli topraklarıyla ülkemizin en yaşanabilir kentlerinin başında gelmektedir. İl Müdürlüğü olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında yaptığımız çalışmaların hedefi, halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin etmektir” sözlerini kullandı.

“Sıfır Atık Projesi ile çok büyük bir farkındalık hareketi başladı”
Dünya Çevre Günü dolaysıyla toplumda çevre bilincini arttırmayı hedefleyen çalışmalar yapacaklarını dile getiren Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, şunları belirtti;
“Bilindiği üzere her yıl 5 Haziran tarihi, ülkemizde ve Dünya’da “Çevre Günü” olarak kutlanmakta olup, hafta içerisinde “Çevre” temalı etkinlikler düzenlenmekte ve toplumda çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin de ülkemizin gündemine girmesiyle birlikte, çevrenin korunması, atıkların uygun yöntemlerle yönetimi ve ekonomiye kazandırılmasının sağlanması ve hayatın her alanında israfın önüne geçilmesi yönünde çok büyük bir farkındalık hareketi başlamıştır” diye anlattı.

Dünya Çevre Günü’nü kutladı
Hikmet Çelik, mesajını “Dünya Çevre Günü’nün bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, gelecek nesillere daha yeşil ve daha sağlıklı bir dünya bırakmak için, bu günün toplumsal duyarlılığı arttırmaya vesile olacağı inancı ile tüm halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyorum” ifadeleriyle noktaladı.

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