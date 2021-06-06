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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı’ndan ‘5 Haziran’ temizliği

İHA

Tepebaşı’ndan ‘5 Haziran’ temizliği

Tepebaşı Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çok sayıda çevre dostu dernek üyesi Musaözü Mahallesi’nde bulunan mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Spor yaparken çevreyi temizleme etkinliği olarak bilinen plogging etkinliğine Çevre Koruma Derneği, Hayvanları Koruma Derneği, ETOS (Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği), VELESBİD Bisiklet Derneği, Eskişehir Dağcılık Yürüyüş Aktivite Grubu üyeleri geniş katılım sağladı. Etkinlik alanına Tepebaşı Belediyesi’nin çevre dostu elektrikli otobüsleri ile gelen katılımcılar, mesire alanında bulunan atıkları toplayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Başkan Ataç da katılımcılar ile birlikte doğaya atılmış çöpleri topladı.
“Bir günde çevre korunmaz”
Çevre sorunları konusunda tüm toplumun daha sorumlu biçimde hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Ataç, “Bir günde çevre korunmaz, bunu 365 gün takip etmek lazım. Bu konuda belediyemize halkımızın ciddi desteği var. Bakın şimdi buraya gelen piknikçilerin bıraktıkları çöpler bunlar. Pikniğe gelenler malzemesini getirirken nasıl itina ile taşıyor ama giderken çöplerini doğaya bırakıp gidiyor. Aynı itinayı çöpler için de gösterip bir çöp kutusuna bırakmalıyız. Buraların korunması lazım. Mesela şu an Türkiye’de deniz salyası baş belası olarak gündemde. Çok ciddi bir sorun, küçümsenecek şekilde değil. Marmara denizi bir çöplük gibi kullanıldı. Yazık değil mi? Marmara denizi o kadar kıymetli ki dünyada eşi, enderi yok. Balık kalmadı, insanlar denize giremiyor. Bu vahşi balıkçılığa son verilmesi lazım. Bana kalırsa bir 23 sene balık avcılığının yasaklanması lazım. Kara avının da kontrol altına alınması lazım. Biz insan olarak doğanın kıymetini bilemiyoruz. Bunun nedenini herkes düşünsün, yukardakiler de düşünsün. Bunun sorumlusu sadece onlar değil. Dediğim gibi ben de varım sen de varsın herkes var” sözlerini kullandı.
“Bir daha kömürlü termik santral yapmaya niyet etmesinler”
Başkan Ataç sözlerinin devamında Eskişehir’e yapılmak istenen kömürlü termik santral konusuna da değinerek, “Böyle hassas insanlar bu çöpleri 1 saat içinde bu torbalara topladılar. Ama yarın buraya piknikçiler gelip çevreyi yeniden kirletirlerse hiçbir anlamı kalmaz. Yanlış bir içgüdü var, ‘Ben atarım belediye toplar’ dememeliyiz. Türkiye güzel bir ülke ama yerin altı, ormanlar, dağlar her yer delik deşik edildi. Gerçekten yazıktır, hakikaten yazıktır. Alpu Ovası’na kömürlü termik santral yapılmak istendi. Eskişehirlinin mücadelesi ile yapılamaz hale geldi. Çevre Günü’nde bunu da söylemek istiyorum; bundan sonra da niyet etmesinler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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