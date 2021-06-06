Eskişehir’de torbacılar yakalandı

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Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 sokak satıcısından biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bahçelievler ve Yenibağlar Mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 27.59 gram Metamfetamin, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek, ele geçirildi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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