Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede sabah saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra ise Bursa ve Bilecik il geneli ile Kütahya'nın kuzey, Eskişehir'in merkez dâhil kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi, gece geç saatlerden itibaren Eskişehir'in Alpu, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü ilçeleri civarlarında da aralıklı hafif sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması beklenen bölgede rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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